Ужасная свекровь против плохой невестки. Как решить конфликт поколений, рассказывает психотерапевт

Шесть женщин из десяти характеризуют свои отношения со свекровью как напряженные, свидетельствует исследование Кембриджского университета. «Война» между двумя поколениями женщин действительно существует, и в некоторых случаях напряжение возникает с первой встречи. Портал DELFI Viņa изучил, как направить отношения невестки со свекровью в более благоприятное русло.

Психотерапевт Дина Бранна признает, что отношения свекрови с невесткой довольно деликатные: «Они вынуждены за короткий срок познакомиться и принять друг друга. И обычно это происходит в принудительном порядке, что смущает обе стороны». Ситуацию не улучшает и распространенное в обществе негативное мнение о свекровях, а также недобрые шутки о сложных взаимоотношениях обеих сторон.

Но важно понимать, что в шутках все-таки скрывается доля истины — отношения между двумя женщинами всегда будут более интимными и эмоциональными, чем между мужчинами. Бранна отмечает, что между свекровью и невесткой всегда будет и некое соревнование за мужчину — сына одной и мужа второй.

Как снизить напряженность в семье? Один из вариантов — найти компромиссы, которые удовлетворят обе стороны. Понятно, что тут легче сказать, чем сделать. Но тот, кто мудрее, уступит или по крайней мере услышит. Улучшить отношения может также открытость, когда мнения и обиды не утаиваются, а прямо высказываются другой стороне.

Читательница Viņa Айя согласна с последним утверждением: «Моя свекровь не соответствует популярному утверждению о „чертовой матери“. Но я наблюдала за тем, как она неосознанно старалась склонить сына к своему мнению, постоянно придумывала причины, чтобы он к ней поехал».

Айя отмечает, что в таких случаях мужчина тоже может «подлить масла в огонь» и усугубить ситуацию: «Какое-то время назад мой муж сильно тянулся к своей маме, все время говорил, что надо к ней ездить, пока наконец не понял, что у него своя семья и не нужно брать на себя ответственность за мамины дела. А раньше он собирался даже построить маме дом. Этого я никак не могла понять».

Свекрови. Что не пойдет на пользу отношениям с невесткой

Задача свекрови — интересоваться и заботиться о семье своего сына, быть в тесной связи с внуками и одобрять выбранную сыном женщину. Но нередко отношения между свекровью и невесткой обостряются, и это влияет не только на них самих, но и на всю семью. Есть несколько вещей, от которых свекровь должна воздерживаться в отношении невестки.



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Если свекровь — монстр» носит иллюстративный характер

Невестка — идеальная

Такое утверждение может порадовать невестку. Но нужно понимать банальную вещь: никто не может быть идеальным. Ошибиться может и идеальная невестка, и тогда свекровь должна не злиться и критиковать ее, а принять это.

Читательница Viņa Элизабете рассказывает о встрече со своей будущей свекровью: «Однажды она приехала ко мне в гости, думая, что застанет у меня своего сына. Раньше мы виделись лишь пару раз. Когда я открыла дверь, то не узнала ее, но она продолжала со мной говорить. Только минуты через три я сообразила, кто это». В этой ситуации будущая свекровь могла обидеться, что ее не узнали, но все закончилось хорошо.

Навязываться и рыться в личных вещах

Невесток расстраивает, когда свекровь внезапно заявляется в гости, навязывает свое мнение и что-то «ищет» в ящиках шкафов. Ведь у всякого терпения есть пределы. Помочь свекрови понять, что такое поведение неприемлемо, может выражение: «Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой».

Делать что-то с внуками втайне от их родителей

Здесь нужно уяснить: родители устанавливают для детей правила. И бабушки с дедушками не должны их нарушать, делая что-то с внуками за спиной их родителей. Даже если вам это кажется вполне невинным. Например, семья отказалась от нездоровых продуктов, а бабушка все равно водит внуков в рестораны фастфуда. Таким образом она может создать в семье напряжение. И эмоциональнее всего это воспримет невестка.



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Если свекровь — монстр» носит иллюстративный характер

Невестке. Как ужиться со свекровью и заслужить ее расположение

Понятно, что свекрови нередко могут быть очень напористыми, но и невестки не отстают. Особенно те, о которых говорят: женщина с характером. Поэтому для мирного сосуществования невестке нужно знать, как завоевать благосклонность свекрови.

Спрашивайте совета

Вам может не хотеться просить советов у свекрови, но лучше все-таки это делайте. Часто именно это помогает наладить отношения и найти общие темы для разговоров. Это также может вас сблизить. Вам могут не нравиться опыт и мировоззрение свекрови, но бывает, что именно взгляд со стороны помогает решить проблемы даже в простейших вопросах.

Займите свекровь

Если свекровь имеет привычку часто незваной заглядывать к вам в гости, а вас это уже злит, то придумайте ей какие-то занятия в конкретное время. Возможно, ей просто одиноко и она скучает. В таком случае могут помочь совместные прогулки, походы на развлекательные мероприятия, особенно с участием всей семьи.



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Если свекровь — монстр» носит иллюстративный характер

Совместные праздники

Есть разные мероприятия, которые традиционно проводятся в кругу семьи. Не забывайте задействовать в них и свекровь. Например, зимние праздники, дни рождения и даже воскресные обеды. Вы со свекровью может вместе заранее к ним готовиться. Также можно завести традицию совместных мероприятий бабушки с внуками.

Узнайте свою свекровь лучше

Что вы знаете о своей свекрови? Если вы встречаетесь с ней несколько раз в год и лишь обмениваетесь вежливыми фразами, то наверняка мало ее знаете. Улучшить ваши отношения могут совместные обеды или встречи вдвоем за чашкой кофе. Скорее всего, и она плохо вас знает, поэтому в ваших отношениях не хватает понимания или поддержки. Делайте иногда шаги навстречу, и все наладится.

Помните о различиях

Запомните, что у каждого свои представления о правильном воспитании детей. Это просто нужно принять. Разумеется, каждый раз выслушивать мнение свекрови о ваших ошибках в воспитании детей неприятно, но и вы должны постараться понять другую сторону. Нормы, принятые в обществе лет 20 назад, существенно изменились, поэтому не надо затевать из-за этого страстные споры. Но в то же время не позволяйте свекрови «садиться вам на голову», потому что и ваше мнение имеет значение.