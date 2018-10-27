Сто дней в должности, или Лента дел дорожных





Знакомство с Вороновщиной Виктор Федорович Молочко начал полгода назад. А в должности директора дорожного ремонтно-строительного управления №120 он чуть больше ста дней. В преддверии Дня автомобилиста и дорожника мы встретились с нынешним руководителем дорожной структуры района.

— Виктор Федорович, Вы приняли под свое управление предприятие с не самыми лучшими экономическими показателями. И уже сегодня на слуху Ваши первые успешные совместные с коллективом шаги.

— Слишком мало времени прошло, чтобы говорить о результатах совместного труда. Но сдвиги, безусловно, есть. Коллектив достаточно профессиональный. Считаю, что людям необходим был стимул для работы. В первую очередь это заработная плата, которая зависит от объемов производства. Решительных действий требовала обстановка с техникой безопасности труда, с дисциплиной… В общем, много вопросов.







Электрогазосварщик М. Войшнис, водитель Ч. Масель, слесарь И. Сосновский, машинист бульдозера В. Масюль и машинист автогрейдера А. Валюкевич.

— Как удалось организовать народ, неужто ораторским мастерством?

— Слова должны быть подкреплены делом. Просто пришло время перемен. Государство стало оказывать большую помощь, увеличилось финансирование.

— Но, думаю, без хозяйского подхода с Вашей стороны воз остался бы и ныне там.

— Люди сами увидели, что работы много, работать надо, а дисциплина — прежде всего.

— Наверное, не обошлось без кадровых изменений?

— Мы постарались сохранить коллектив в прежнем составе. Некоторые вакансии заняли новые грамотные специалисты. К примеру, недавно пришли к нам инженер по охране труда и главный инженер, дорожные рабочие. Но штат еще не укомплектован. Требуются механизаторы на радунском участке.







Специалист по кадрам Анжелика Адамицкая.

— Как оцениваете материально-техническую базу предприятия?

— Ремонта требуют мастерские, гаражи, административное здание. По мере возможностей будем стараться осуществлять задуманное. Необходимо обновлять и технику. Этот процесс, пусть потихоньку, но уже идет. Недавно КУП «Гроднооблдорстрой» приобрел для ДРСУ №120 новый 20-тонный МАЗ и автогрейдер, обещают еще помочь.

— Что в ближайшей перспективе по дорогам?

— Будем говорить о крупных объектах. Согласно Программе по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020гг. в будущем году запланированы два капитальных ремонта: на участках дорог Погородно-Полецкишки (8,8 км) и Иоткишки-Больтиники (0,9 км). Текущий ремонт — Бенякони-Слезки (3,3 км).

— Вопрос дорог волнует даже тех, кто по ним не ездит. На прямые линии много обращений, касающихся вашей сферы. Всегда ли удается среагировать на просьбы жителей Вороновщины?

— Вопросов много из-за того, что дороги местного значения в катастрофическом состоянии. Простое грейдирование не решает проблему. Из-за интенсивной нагрузки гравийное покрытие износилось, практически повсеместно требуется подсыпка. На содержание дорог выделяется недостаточно средств. Стараемся изыскивать возможности. Вот и сейчас работаем над устранением «дорожной» проблемы заболотских жителей. Речь идет о дороге от местного костела к кладбищу: асфальтобетонное покрытие уже уложено, на днях работы завершим.







Бухгалтер Мария Сидляревич и главный бухгалтер Тереса Бинкевич.

— Часто ли благодарят вашу службу за такое действенное реагирование?

— К сожалению, нет. При мне был лишь один звонок со словами признательности от жительницы Пелесы. Было очень приятно.

— Какие еще дорожные объекты были в разработке в нынешний сезон?

— Первым в планах стоял подъезд к деревне Осова. Завершили капитальный ремонт участка дороги Радунь-Василишки, текущий — Радунь-Нача. Сделали улицу Октябрьскую в райцентре. Готова к сдаче улица в агрогородке Вороновка. Уложено асфальтобетонное покрытие на участке дороги Свилы-Катримовщина, осталось отсыпать обочины. Сейчас помогаем соседям: Лидскому ДРСУ-157, а также наша бригада участвует в подготовке Ивья к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2018». На этот год у нас остался еще участок дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони (аг. Больтиники). Очень много работы по содержанию дорог.

— Виктор Федорович, как отразился экономический прирост в цифрах?

— За январь-сентябрь темп роста объемов производства составил 174% к уровню прошлого года. Соответственно, темп роста заработной платы — 146%. По сравнению с этим же периодом минувшего года средняя зарплата по организации выросла с 511 рублей до 746 рублей.







Инженер по ОТиБД Евгений Русинович, начальник планово-производственного отдела Ирина Попова и техник Дмитрий Рагинь.

— О таких результатах приятно говорить вдвойне в преддверии профессионального праздника. И награды обязательно должны найти своих героев.

— Непременно. Будут отмечены лучшие работники предприятия. Грамоты Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь удостоен прораб АБЗ Владислав Казимирович Трунц, который в нашей службе 28 лет. Грамотой КУП «Гроднооблдорстрой» награжден водитель МАЗа с 30-летним стажем Валерий Иосифович Фурман, Грамотой Вороновского райисполкома — не менее опытный водитель погрузчика Иван Янович Киндер. Благодарственные письма председателя райисполкома вручены машинисту Валерию Романовичу Масюлю и трактористу Ивану Станиславовичу Валюкевичу.

— От лица всех жителей Вороновщины поздравляю ваш коллектив с профессиональным праздником и желаю стабильности и прямой взлетной полосы вашему предприятию.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.