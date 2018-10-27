ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

28.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

Знакомство с Вороновщиной Виктор Федорович Молочко начал полгода назад. А в должности директора дорожного ремонтно-строительного управления №120 он чуть больше ста дней. В преддверии Дня автомобилиста и дорожника мы встретились с нынешним руководителем дорожной структуры района.

— Виктор Федорович, Вы приняли под свое управление предприятие с не самыми лучшими экономическими показателями. И уже сегодня на слуху Ваши первые успешные совместные с коллективом шаги.

— Слишком мало времени прошло, чтобы говорить о результатах совместного труда. Но сдвиги, безусловно, есть. Коллектив достаточно профессиональный. Считаю, что людям необходим был стимул для работы. В первую очередь это заработная плата, которая зависит от объемов производства. Решительных действий требовала обстановка с техникой безопасности труда, с дисциплиной… В общем, много вопросов.


Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

Электрогазосварщик М. Войшнис, водитель Ч. Масель, слесарь И. Сосновский, машинист бульдозера В. Масюль и машинист автогрейдера А. Валюкевич.

— Как удалось организовать народ, неужто ораторским мастерством?

— Слова должны быть подкреплены делом. Просто пришло время перемен. Государство стало оказывать большую помощь, увеличилось финансирование.

— Но, думаю, без хозяйского подхода с Вашей стороны воз остался бы и ныне там.

— Люди сами увидели, что работы много, работать надо, а дисциплина — прежде всего.

— Наверное, не обошлось без кадровых изменений?

— Мы постарались сохранить коллектив в прежнем составе. Некоторые вакансии заняли новые грамотные специалисты. К примеру, недавно пришли к нам инженер по охране труда и главный инженер, дорожные рабочие. Но штат еще не укомплектован. Требуются механизаторы на радунском участке.


Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

Специалист по кадрам Анжелика Адамицкая.

— Как оцениваете материально-техническую базу предприятия?

— Ремонта требуют мастерские, гаражи, административное здание. По мере возможностей будем стараться осуществлять задуманное. Необходимо обновлять и технику. Этот процесс, пусть потихоньку, но уже идет. Недавно КУП «Гроднооблдорстрой» приобрел для ДРСУ №120 новый 20-тонный МАЗ и автогрейдер, обещают еще помочь.

— Что в ближайшей перспективе по дорогам?

— Будем говорить о крупных объектах. Согласно Программе по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020гг. в будущем году запланированы два капитальных ремонта: на участках дорог Погородно-Полецкишки (8,8 км) и Иоткишки-Больтиники (0,9 км). Текущий ремонт — Бенякони-Слезки (3,3 км).

— Вопрос дорог волнует даже тех, кто по ним не ездит. На прямые линии много обращений, касающихся вашей сферы. Всегда ли удается среагировать на просьбы жителей Вороновщины?

— Вопросов много из-за того, что дороги местного значения в катастрофическом состоянии. Простое грейдирование не решает проблему. Из-за интенсивной нагрузки гравийное покрытие износилось, практически повсеместно требуется подсыпка. На содержание дорог выделяется недостаточно средств. Стараемся изыскивать возможности. Вот и сейчас работаем над устранением «дорожной» проблемы заболотских жителей. Речь идет о дороге от местного костела к кладбищу: асфальтобетонное покрытие уже уложено, на днях работы завершим.


Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

Бухгалтер Мария Сидляревич и главный бухгалтер Тереса Бинкевич.

— Часто ли благодарят вашу службу за такое действенное реагирование?

— К сожалению, нет. При мне был лишь один звонок со словами признательности от жительницы Пелесы. Было очень приятно.

— Какие еще дорожные объекты были в разработке в нынешний сезон?

— Первым в планах стоял подъезд к деревне Осова. Завершили капитальный ремонт участка дороги Радунь-Василишки, текущий — Радунь-Нача. Сделали улицу Октябрьскую в райцентре. Готова к сдаче улица в агрогородке Вороновка. Уложено асфальтобетонное покрытие на участке дороги Свилы-Катримовщина, осталось отсыпать обочины. Сейчас помогаем соседям: Лидскому ДРСУ-157, а также наша бригада участвует в подготовке Ивья к областному празднику тружеников села «Дажынкі-2018». На этот год у нас остался еще участок дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони (аг. Больтиники). Очень много работы по содержанию дорог.

— Виктор Федорович, как отразился экономический прирост в цифрах?

— За январь-сентябрь темп роста объемов производства составил 174% к уровню прошлого года. Соответственно, темп роста заработной платы — 146%. По сравнению с этим же периодом минувшего года средняя зарплата по организации выросла с 511 рублей до 746 рублей.


Сто дней в должности, или Лента дел дорожных

Инженер по ОТиБД Евгений Русинович, начальник планово-производственного отдела Ирина Попова и техник Дмитрий Рагинь.

— О таких результатах приятно говорить вдвойне в преддверии профессионального праздника. И награды обязательно должны найти своих героев.

— Непременно. Будут отмечены лучшие работники предприятия. Грамоты Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь удостоен прораб АБЗ Владислав Казимирович Трунц, который в нашей службе 28 лет. Грамотой КУП «Гроднооблдорстрой» награжден водитель МАЗа с 30-летним стажем Валерий Иосифович Фурман, Грамотой Вороновского райисполкома — не менее опытный водитель погрузчика Иван Янович Киндер. Благодарственные письма председателя райисполкома вручены машинисту Валерию Романовичу Масюлю и трактористу Ивану Станиславовичу Валюкевичу.

— От лица всех жителей Вороновщины поздравляю ваш коллектив с профессиональным праздником и желаю стабильности и прямой взлетной полосы вашему предприятию. 

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомство с Вороновщиной Виктор Федорович Молочко начал полгода назад. А в должности директора дорожного ремонтно-строительного управления №120 он чуть больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Портников: "Лукашенко научился продавать российским держимордам страх"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика