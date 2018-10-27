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2 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

28.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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2 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону 23-83-91 в г. Гомеле «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Обеспечение организациями Гомельской области полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, и порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам. Это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.

2 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

 

 
Теги: Гомель
 
 
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2 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону 23-83-91 в г. Гомеле «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой... ...
 
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