2 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

2 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону 23-83-91 в г. Гомеле «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Обеспечение организациями Гомельской области полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, и порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам. Это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.



