ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси

28.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси. Этот праздник, учрежденный Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году, стал всенародным признанием заслуг представителей отрасли, поводом выcказать свое уважение к их нелегкому труду. Ежедневно тысячи водителей, ремонтников, дорожников, инженерно-технических работников обеспечивают слаженный ритм деятельности различных отраслей производства и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие нашего города, района, республики.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси

Накануне праздника «Авангард» встретился с директором крупнейшего в районе предприятия – дорожно-ремонтно-строительного управления №84 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Юрием Шоровым, узнал, чем сегодня живет организация и, по традиции, познакомился с лучшими его тружениками.
– За 8 месяцев текущего года объем выполненных строительно-монтажных работ составил 3020 тыс. руб., прибыль от реализации – 471 тыс. руб., чистая прибыль достигла 182 тыс. руб., выручка от реализации – 3482 тыс. руб, в том числе на одного работника – 47 руб. 70 коп., рентабельность продаж составила 13,5%. На предприятии сегодня трудятся 73 человека, среднемесячная заработная плата составляет 825 рублей.
Среди наиболее значимых работ, выполненных собственными силами нашей организации, хотелось бы отметить работы по текущему ремонту автодорог Годиловичи-Городец-Струки, которые уже завершены, а также автодорог Потаповка-Галы и Чеботовичи-Ховхло-Бервеновка, к которым приступаем в ближайшее время. Как и прежде, мы работаем не только на территории нашего района, но и помогаем коллегам из других регионов Гомельщины. Так, в частности, в этом году мы выполняли работы в Чечерском, Ветковском, Брагинском районах и городе Гомеле, – рассказал Юрий Шоров.
В связи с профессиональным праздником лучшие труженики предприятия отмечены наградами различных уровней. Так, водитель автомобиля Виктор Николаев удостоен Почетной грамоты Гомельского областного Совета депутатов, асфальтобетонщику Александру Костко и машинисту смесителя асфальтобетона Андрею Папинову вручены соответственно Почетная грамота и благодарность КПРСУП «Гомельоблдорстрой». Почетными грамотами ДРСУ-184 награждены дорожные рабочие Александр Лисименко и Александр Максименко, водитель автомобиля Василий Приходько, тракторист Сергей Дудашенко и инженер-энергетик Сергей Леташков. Кроме того, дорожному рабочему Олегу Аверичеву присвоено звание «Ветеран труда» КПРСУП «Гомельоблдорстрой».
– Время высоких требований ставит перед дорожной отраслью новые задачи, успешное решение которых во многом зависит от нашего профессионализма, ответственности и преданности своему делу. Мы будем и впредь продолжать трудиться на благо своего района, области и страны, преображая и благоустраивая населенные пункты, ремонтируя дороги, тем самым внося свою лепту в развитие экономики страны и решение вопросов жизнеобеспечения наших граждан, – подчеркнул Юрий Александрович.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Александр Максименко
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Александр Костко
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Виктор Николаев
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Олег Аверичев
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Андрей Папинов
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Александр Лисименко
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Сергей Леташков
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Василий Приходько

 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси
Сергей Дудашенко

Марина ЛУСЕВИЧ. Фото автора и из архива ДРСУ-184.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси. Этот праздник, учрежденный Указом Президента Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Так и живем с дырой в потолке". Что с домом в Могилеве, который из-за коммунальников залило водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика