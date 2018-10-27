Сегодня свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Беларуси. Этот праздник, учрежденный Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году, стал всенародным признанием заслуг представителей отрасли, поводом выcказать свое уважение к их нелегкому труду. Ежедневно тысячи водителей, ремонтников, дорожников, инженерно-технических работников обеспечивают слаженный ритм деятельности различных отраслей производства и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие нашего города, района, республики.





Накануне праздника «Авангард» встретился с директором крупнейшего в районе предприятия – дорожно-ремонтно-строительного управления №84 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Юрием Шоровым, узнал, чем сегодня живет организация и, по традиции, познакомился с лучшими его тружениками.

– За 8 месяцев текущего года объем выполненных строительно-монтажных работ составил 3020 тыс. руб., прибыль от реализации – 471 тыс. руб., чистая прибыль достигла 182 тыс. руб., выручка от реализации – 3482 тыс. руб, в том числе на одного работника – 47 руб. 70 коп., рентабельность продаж составила 13,5%. На предприятии сегодня трудятся 73 человека, среднемесячная заработная плата составляет 825 рублей.

Среди наиболее значимых работ, выполненных собственными силами нашей организации, хотелось бы отметить работы по текущему ремонту автодорог Годиловичи-Городец-Струки, которые уже завершены, а также автодорог Потаповка-Галы и Чеботовичи-Ховхло-Бервеновка, к которым приступаем в ближайшее время. Как и прежде, мы работаем не только на территории нашего района, но и помогаем коллегам из других регионов Гомельщины. Так, в частности, в этом году мы выполняли работы в Чечерском, Ветковском, Брагинском районах и городе Гомеле, – рассказал Юрий Шоров.

В связи с профессиональным праздником лучшие труженики предприятия отмечены наградами различных уровней. Так, водитель автомобиля Виктор Николаев удостоен Почетной грамоты Гомельского областного Совета депутатов, асфальтобетонщику Александру Костко и машинисту смесителя асфальтобетона Андрею Папинову вручены соответственно Почетная грамота и благодарность КПРСУП «Гомельоблдорстрой». Почетными грамотами ДРСУ-184 награждены дорожные рабочие Александр Лисименко и Александр Максименко, водитель автомобиля Василий Приходько, тракторист Сергей Дудашенко и инженер-энергетик Сергей Леташков. Кроме того, дорожному рабочему Олегу Аверичеву присвоено звание «Ветеран труда» КПРСУП «Гомельоблдорстрой».

– Время высоких требований ставит перед дорожной отраслью новые задачи, успешное решение которых во многом зависит от нашего профессионализма, ответственности и преданности своему делу. Мы будем и впредь продолжать трудиться на благо своего района, области и страны, преображая и благоустраивая населенные пункты, ремонтируя дороги, тем самым внося свою лепту в развитие экономики страны и решение вопросов жизнеобеспечения наших граждан, – подчеркнул Юрий Александрович.





































Марина ЛУСЕВИЧ. Фото автора и из архива ДРСУ-184.