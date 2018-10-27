"Так и живем с дырой в потолке". Что с домом в Могилеве, который из-за коммунальников залило водой

Горячая вода залила квартиру могилевчанки Светланы Востровой 5 октября, когда дом подключили к отоплению. Коммунальники сразу признали вину, ущерб оценили на чуть более чем на тысячу рублей. Женщина ждала, что через 20 дней узнает точно размер компенсации и сроки выплаты, но нет. «Комиссии не понравилась бумага из „Белтелекома“ об ущербе за испорченное оборудование. Похоже, будем еще месяц ждать, пока коммунальники сделают запрос и снова соберутся на комиссию. Пока так и живем с дыркой в потолке», — рассказала женщина.



Фото предоставлено Светланой Востровой.

В пятницу, 5 октября, жилфонд в Могилеве подключили к отоплению. Светлана была на работе, когда позвонил сосед. Сказал, что смежная стена между их квартирами — а дом одноэтажный, разделен на 4 семьи, — вся мокрая.

Сосед поднялся на чердак и закрыл вентиль, чтобы вода перестала выливаться из системы, рассказывала Светлана . Квартире женщины досталось больше всего — вентиль был как раз над ней. Вода залила все, а в середине потолка обвалилась штукатурка — дыра была такой, что стала видна деревянная обрешетка старого дома.

Могилевчанка вызвала сотрудников ЖЭУ, которые обследовали дом и составили акт. В нем написали: «Затопление произошло по вине жилищно-эксплуатирующей организации (неисправности системы отопления чердачной разводки, неисправности вентиля (развоздушивания)».



Фото предоставлено Светланой Востровой.

— Мы две недели жили у родственников. За это время в квартире все высохло, — рассказала TUT.BY Светлана. — На 7-й день после ЧП я приходила с электриками — они проверяли проводку, сказали, что все в порядке. Еще через 3 дня повторно приходили из ЖЭУ, обследовали состояние квартиры.

По словам могилевчанки, коммунальники настояли возместить ущерб деньгами — делать ремонт они отказались.

— Залило телевизор и телефон — они не работают, но они старые, так что я даже не стала возить их на экспертизу: вышло бы дороже. А вот за испорченные модем и приставку «Белтелеком» мне насчитал чуть больше 200 рублей. Надеюсь, это коммунальники тоже оплатят. Но пока комиссии не понравилась бумага из «Белтелекома» об ущербе. Похоже, будем еще минимум месяц ждать, пока коммунальники сделают запрос и снова соберутся на комиссию, — говорит Светлана.



Фото предоставлено Светланой Востровой.

По словам могилевчанки, ей не сказали, когда в ЖРЭУ снова соберут комиссию, чтобы решить вопрос с выплатой ей компенсации окончательно:

— Будем ждать. А что делать?