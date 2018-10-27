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Почему фраза "не злись" бесит еще больше? Психолог о том, как правильно успокоить человека
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Недавно Павел рассказывал о том, что происходит в нашей голове, когда
В этом выпуске психолог объяснит, почему фразы «не злись», «не психуй», «не бойся» всегда только усугубляют ситуацию. И расскажет, как вести себя правильно, чтобы быстрее успокоить человека.
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Павел Зыгмантович объясняет, почему мы окончательно выходим из себя, если кто-то говорит нам "не злиться" и "не обижаться". И рассказывает, что с этим делать.
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