В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Недавно Павел рассказывал о том, что происходит в нашей голове, когда кто-то пытается заставить нас делать то, чего мы не хотим .

В этом выпуске психолог объяснит, почему фразы «не злись», «не психуй», «не бойся» всегда только усугубляют ситуацию. И расскажет, как вести себя правильно, чтобы быстрее успокоить человека.