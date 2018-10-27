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Творческий вечер Сергея Баран прошёл недавно в Пинске

28.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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«Живут в моём сердце стихи». Под таким названием в Пинской центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц прошел литературный вечер, посвященный творчеству нашего земляка Сергея Баран.

Творческий вечер Сергея Баран прошёл недавно в Пинске
На встречу с талантливым земляком пришли учащиеся Пинского колледжа искусств, члены клуба литераторов Пинщины «Пинчуки», почитатели творчества автора.

Сергей Николаевич Баран родился в 1971 году в деревне Озаричи. Сейчас живет и работает в Пинске. Первые проявления зарождения стихотворений были еще в детстве, в возрасте 10 лет. В 15 лет он научился играть на гитаре, немного позже овладел таким инструментом, как электронный синтезатор, и потому сами собой на музыку ложились какие-то слова, которые впоследствии превращались в песни и исполнялись вокально-инструментальной группой, организованной автором. Ближе к двадцати годам Сергей Баран начал писать стихи соблюдая правила стихосложения. Его поэзия очень сильно изменилась, как бы «повзрослела». В литературных строках отразились переживания и чувства Сергея Баран. Его стихи о любви, о сожалениях и разлуке и, конечно же, о Родине. В 1996 году Сергей Николаевич принял участие в литературном конкурсе, организованном отделом идеологии Пинского райисполкома, в котором занял второе место.

Первая публикация в газете «Пинский вестник» состоялась в 2000-м году. Вскоре Сергей Баран стал членом литературного клуба «Струмень», который работает при этой же газете. Стихотворения Сергея Баран публиковались также в газете «Полесская правда», республиканских журналах, в двух газетах и журналах российских издательств. Несколько раз стихи Сергея Баран звучали в эфире Белорусской государственной телерадиокомпании на канале «Культура».

В 2008 году стихотворения Сергея Николаевича были опубликованы в вышедшем в свет коллективном сборнике поэзии «Струменя серебряные струны». В 2013 году в очередном поэтическом сборнике «Созвездие любви» были опубликованы стихотворения автора на любовную тематику.

В декабре 2014 года увидела свет книга автора «Взгляд».

На протяжении всего творческого вечера звучали стихи автора в исполнении библиотекарей районной центральной библиотеки, а изюминку в мероприятие своими музыкальными композициями внесли хормейстер Плещицкого СЦКиД Екатерина Кузьмич и член клуба литераторов Пинщины «Пинчуки» Анатолий Козич.

В Пинской центральной районной библиотеке стало доброй традицией проводить литературные встречи, посвященные творчеству наших земляков. Здесь не раз звучали поэтические голоса Анатолия Шушко, Валерия Гришковца, Зиновия Пригодича, Марии Ляшук и Марии Кобец… И каждая такая встреча проходит насыщенно, ярко и запоминающе. Творческий вечер, посвященный поэту Сергею Баран, не стал исключением.

Татьяна Полховская.

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