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Кроме драников. Три вкусных и оригинальных рецепта с картошкой

28.10.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Кто в этой стране не любит картошку? Да все любят. И помимо фри, пюрешки или драников — из картошки можно приготовить массу интересных блюд. Вот вам три рецепта «картошки по-новому» — не благодарите:

Деревенский пирог из картофельного теста


Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты:

  • Картофель (2 средние картошки) — 150 г;
  • Мука пшеничная — 150 г;
  • Масло сливочное — 80 г;
  • Перец болгарский — 3 шт;
  • Фарш мясной — 500 г;
  • Помидор — 2 шт.;
  • Сыр голландский — 70 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.

Как готовить?

  1. Картофель отварить до готовности.
  2. Слить воду, размять в пюре.
  3. Добавить сливочное масло, муку, соль и замесить тесто. Оно будет очень нежное и теплое. Если надо, можно еще добавить муку, чтобы тесто не липло при раскатке.
  4. Овощи для начинки помыть и почистить.
  5. Обжарить на масле лук и перец несколько минут, до золотистого цвета у лука. Выложить их на тарелку.
  6. На этом же масле обжарить фарш до полуготовности.
  7. Затем в фарш добавить отложенные овощи, посолить, поперчить, добавить паприку.
  8. Тесто раскатать и перенести в смазанную маслом разъемную форму (24 см).
  9. Выложить на тесто начинку. Сверху раскладываем кружочки помидоров и присыпаем все сыром.
  10. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

Фаршированный картофель


Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 2 шт.;
  • Копченый бекон — 2 ломтика;
  • Оливковое масло — по вкусу;
  • Сыр чеддер — 80 г;
  • Лук — несколько перьев;
  • Яйца — 4 шт.

Как готовить?

  1. Разогреть духовку до 180 °C. Выложить картофель на противень или прямо на решетку и запекать 1,5−2 часа или до готовности. Затем остудить.
  2. Измельчить бекон и поджарить его на оливковом масле до хрустящей золотистой корочки.
  3. Разрезать картофель вдоль на две части и ложкой удалить мякоть так, чтобы толщина краев была около 5 мм.
  4. В отдельной миске смешать половину получившейся мякоти, бекон, ⅓ тертого сыра и измельченный лук. Посолить и поперчить по вкусу. Чеддер можно заменить другими твердыми сырами с насыщенным ароматом, такими как маасдам или гауда.
  5. Выложить картофельные «формочки» в форму для запекания, в каждую из них добавить начинку, сделать небольшие углубления и разбить туда яйца.
  6. Посыпать картофель оставшимся сыром и запекать 12 минут. Готовое блюдо украсить измельченным луком.

Картофельные вафли с грибным соусом


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 3−4 шт.;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Мука — 100−120 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Порошок карри — 0,5 ч.л.;
  • Растительное масло — по вкусу;
  • Укроп — для подачи;
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Для соуса:

  • Шампиньоны — 150 г;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Сливки жирностью 33% — 150 мл;
  • Свежий тимьян — 1−2 веточки.

Как готовить?

  1. Для вафель картофель и лук натереть на крупной терке, чеснок — на мелкой. Добавить яйца, взбитые с солью и свежемолотым черным перцем, муку, разрыхлитель, карри. Тесто вымешать до однородности и оставить на 10−15 минут.
  2. Используя вафельницу, испечь вафли, периодически смазывая ее растительным маслом.
  3. Одновременно для соуса грибы нарезать ломтиками. Чеснок и лук измельчить. Обжарить грибы в растительном масле 5−7 минут. Добавить лук, чеснок и тимьян. Готовить еще 2 минуты.
  4. Влить к грибам сливки, уменьшить огонь и прогреть до загустения, 3−4 минуты. Вафли подавать горячими, полив соусом и посыпав мелко нарезанным укропом.
 
 
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Помимо фри, пюрешки или драников, из картошки можно приготовить массу интересных блюд. Вот вам три рецепта "картошки по-новому" - не благодарите.
 
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