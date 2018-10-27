Кроме драников. Три вкусных и оригинальных рецепта с картошкой

Кто в этой стране не любит картошку? Да все любят. И помимо фри, пюрешки или драников — из картошки можно приготовить массу интересных блюд. Вот вам три рецепта «картошки по-новому» — не благодарите:
Деревенский пирог из картофельного теста
Ингредиенты:
Картофель (2 средние картошки) — 150 г;
Мука пшеничная — 150 г;
Масло сливочное — 80 г;
Перец болгарский — 3 шт;
Фарш мясной — 500 г;
Помидор — 2 шт.;
Сыр голландский — 70 г;
Лук репчатый — 1 шт.;
Паприка сладкая — 1 ч. л.
Как готовить?
Картофель отварить до готовности.
Слить воду, размять в пюре.
Добавить сливочное масло, муку, соль и замесить тесто. Оно будет очень нежное и теплое. Если надо, можно еще добавить муку, чтобы тесто не липло при раскатке.
Овощи для начинки помыть и почистить.
Обжарить на масле лук и перец несколько минут, до золотистого цвета у лука. Выложить их на тарелку.
На этом же масле обжарить фарш до полуготовности.
Затем в фарш добавить отложенные овощи, посолить, поперчить, добавить паприку.
Тесто раскатать и перенести в смазанную маслом разъемную форму (24 см).
Выложить на тесто начинку. Сверху раскладываем кружочки помидоров и присыпаем все сыром.
Выпекать 40 минут при 180 градусах.
Фаршированный картофель
Ингредиенты:
Картофель — 2 шт.;
Копченый бекон — 2 ломтика;
Оливковое масло — по вкусу;
Сыр чеддер — 80 г;
Лук — несколько перьев;
Яйца — 4 шт.
Как готовить?
Разогреть духовку до 180 °C. Выложить картофель на противень или прямо на решетку и запекать 1,5−2 часа или до готовности. Затем остудить.
Измельчить бекон и поджарить его на оливковом масле до хрустящей золотистой корочки.
Разрезать картофель вдоль на две части и ложкой удалить мякоть так, чтобы толщина краев была около 5 мм.
В отдельной миске смешать половину получившейся мякоти, бекон, ⅓ тертого сыра и измельченный лук. Посолить и поперчить по вкусу. Чеддер можно заменить другими твердыми сырами с насыщенным ароматом, такими как маасдам или гауда.
Выложить картофельные «формочки» в форму для запекания, в каждую из них добавить начинку, сделать небольшие углубления и разбить туда яйца.
Посыпать картофель оставшимся сыром и запекать 12 минут. Готовое блюдо украсить измельченным луком.
Картофельные вафли с грибным соусом
Ингредиенты:
Картофель — 3−4 шт.;
Луковица — 1 шт.;
Чеснок — 2 зубчика;
Мука — 100−120 г;
Разрыхлитель — 1 ч.л.;
Яйца — 2 шт.;
Порошок карри — 0,5 ч.л.;
Растительное масло — по вкусу;
Укроп — для подачи;
Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.
Для соуса:
Шампиньоны — 150 г;
Луковица — 1 шт.;
Чеснок — 1 зубчик;
Сливки жирностью 33% — 150 мл;
Свежий тимьян — 1−2 веточки.
Как готовить?
Для вафель картофель и лук натереть на крупной терке, чеснок — на мелкой. Добавить яйца, взбитые с солью и свежемолотым черным перцем, муку, разрыхлитель, карри. Тесто вымешать до однородности и оставить на 10−15 минут.
Используя вафельницу, испечь вафли, периодически смазывая ее растительным маслом.
Одновременно для соуса грибы нарезать ломтиками. Чеснок и лук измельчить. Обжарить грибы в растительном масле 5−7 минут. Добавить лук, чеснок и тимьян. Готовить еще 2 минуты.
Влить к грибам сливки, уменьшить огонь и прогреть до загустения, 3−4 минуты. Вафли подавать горячими, полив соусом и посыпав мелко нарезанным укропом.