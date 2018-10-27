Кроме драников. Три вкусных и оригинальных рецепта с картошкой

Кто в этой стране не любит картошку? Да все любят. И помимо фри, пюрешки или драников — из картошки можно приготовить массу интересных блюд. Вот вам три рецепта «картошки по-новому» — не благодарите:

Деревенский пирог из картофельного теста



Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты: Картофель (2 средние картошки) — 150 г;

Мука пшеничная — 150 г;

Масло сливочное — 80 г;

Перец болгарский — 3 шт;

Фарш мясной — 500 г;

Помидор — 2 шт.;

Сыр голландский — 70 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Как готовить?

Картофель отварить до готовности. Слить воду, размять в пюре. Добавить сливочное масло, муку, соль и замесить тесто. Оно будет очень нежное и теплое. Если надо, можно еще добавить муку, чтобы тесто не липло при раскатке. Овощи для начинки помыть и почистить. Обжарить на масле лук и перец несколько минут, до золотистого цвета у лука. Выложить их на тарелку. На этом же масле обжарить фарш до полуготовности. Затем в фарш добавить отложенные овощи, посолить, поперчить, добавить паприку. Тесто раскатать и перенести в смазанную маслом разъемную форму (24 см). Выложить на тесто начинку. Сверху раскладываем кружочки помидоров и присыпаем все сыром. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

Фаршированный картофель



Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты: Картофель — 2 шт.;

Копченый бекон — 2 ломтика;

Оливковое масло — по вкусу;

Сыр чеддер — 80 г;

Лук — несколько перьев;

Яйца — 4 шт.

Как готовить?

Разогреть духовку до 180 °C. Выложить картофель на противень или прямо на решетку и запекать 1,5−2 часа или до готовности. Затем остудить. Измельчить бекон и поджарить его на оливковом масле до хрустящей золотистой корочки. Разрезать картофель вдоль на две части и ложкой удалить мякоть так, чтобы толщина краев была около 5 мм. В отдельной миске смешать половину получившейся мякоти, бекон, ⅓ тертого сыра и измельченный лук. Посолить и поперчить по вкусу. Чеддер можно заменить другими твердыми сырами с насыщенным ароматом, такими как маасдам или гауда. Выложить картофельные «формочки» в форму для запекания, в каждую из них добавить начинку, сделать небольшие углубления и разбить туда яйца. Посыпать картофель оставшимся сыром и запекать 12 минут. Готовое блюдо украсить измельченным луком.

Картофельные вафли с грибным соусом



Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты: Картофель — 3−4 шт.;

Луковица — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Мука — 100−120 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Порошок карри — 0,5 ч.л.;

Растительное масло — по вкусу;

Укроп — для подачи;

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу. Для соуса: Шампиньоны — 150 г;

Луковица — 1 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Сливки жирностью 33% — 150 мл;

Свежий тимьян — 1−2 веточки.

Как готовить?

Для вафель картофель и лук натереть на крупной терке, чеснок — на мелкой. Добавить яйца, взбитые с солью и свежемолотым черным перцем, муку, разрыхлитель, карри. Тесто вымешать до однородности и оставить на 10−15 минут. Используя вафельницу, испечь вафли, периодически смазывая ее растительным маслом. Одновременно для соуса грибы нарезать ломтиками. Чеснок и лук измельчить. Обжарить грибы в растительном масле 5−7 минут. Добавить лук, чеснок и тимьян. Готовить еще 2 минуты. Влить к грибам сливки, уменьшить огонь и прогреть до загустения, 3−4 минуты. Вафли подавать горячими, полив соусом и посыпав мелко нарезанным укропом.