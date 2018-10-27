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28 октября - День дорожника и автомобилиста. Дороги соединяют мир

28.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Уходят поколения, а дороги остаются. С каждым годом наши дороги становятся лучше, а ездить по ним все комфортнее. Дороги соединяют мир, и люди строили их уже в глубокой древности. Надежно, на века. Сохранилось до наших дней асфальтовое шоссе библейского Вавилона, а каменными дорогами Римской империи пользуются и в настоящее время.
Основные задачи дорожников неизменны во все времена: содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии и обеспечение пользователям бесперебойного и безопасного проезда. На осуществление этих задач и направлены усилия коллектива Ивьевского ДРСУ № 156.

28 октября - День дорожника и автомобилиста. Дороги соединяют мир

28 октября - День дорожника и автомобилиста. Дороги соединяют мир

В духе действующей Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы, принятой постановлением № 699 Совета Министров Республики Беларусь 18 сентября 2017 года, предусматривается увеличение финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автодорог. Ивьевские автодорожники отдают приоритет "врачеванию" своих транспортных артерий. За 9 месяцев текущего года выполнены работы на объектах дорожной отрасли: капитальный ремонт автодороги Р-89 Липнишки-Субботники-Геранены, текущие ремонты автодорог Ивье-Субботники-Жемыславль-Трабы, Субботники-ст.Юратишки, Юратишки-Барово, Петровичи-Лаздуны.
За 9 месяцев 2018 года отремонтировано дорог по капитальному ремонту - 2,42 км, по текущему ремонту - 12, 926 км.
В настоящее время ведутся дорожные работы по подготовке к областному празднику сельского хозяйства "Дажынкі-2018" на объектах по ул. Октябрьской, ул. Карла Маркса, микрорайоне Солнечный, ул. Зеленой, ул. Ленина, ул. Набережной, ул. Луговой, дворовых территориях по ул. 50 лет Октября в г. Ивье.
В текущем году выполнены работы по асфальтированию улицы Свердлова в г. Лиде.

Для выполнения поставленных задач в организации имеются асфальтобетонный завод на ст. Гавья, повышенный путь для разгрузки сыпучих грузов на ст. Гавья, карьер для добычи песчано-гравийной смеси "Большая Показь", установка для устройства асфальтобетонных покрытий по технологии "Сларри Сил".
ДРСУ-156 располагает парком дорожно-строительной техники, позволяющей применять новые технологии, повышать производительность труда, выполнять работы качественно и в срок. В 2018-м году приобретена новая дорожно-строительная техника: каток дорожный "Амкодор", автогрейдер ГС 14.02.
Накануне праздника начальник ДРСУ-156 Сергей Анатольевич Шуков рассказал о достижениях, перспективах, заботах предприятия.:
- Достижения нашего предприятия за 9 месяцев текущего года в цифрах:
28 октября - День дорожника и автомобилиста. Дороги соединяют мир
Карьер "Большая Показь" - добыто песчано-гравийных смесей 63 284 тонны.
Асфальто-бетонный завод ст. Гавья - произведено 36 147 тонн асфальто-бетона и 1700 тонн битумной эмульсии.
Выгружено на повышенных путях нашего предприятия 320 000 тонн щебня, отсева гранитного для производства работ по автодороге М6 Минск-Гродно.
Все основные доведенные экономические показатели выполнены и перевыполнены.
Выручка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составила 171%. Производительность труда составила 139%. Рентабельность по предприятию 18%. Чистая прибыль по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза.
Не хочется выделять кого-то конкретно, это достижения всего коллектива. А коллектив дорожников - один из самых больших в городе, здесь работают 104 человека, которые обслуживают 699,7 км автодорог областного и местного значения, а также 78,5 км улиц сельских населенных пунктов.
Это люди, преданные своему делу, работающие добросовестно и эффективно. Сформирован костяк управления из знающих специалистов, серьезно и ответственно относящихся к выполнению своих профессиональных обязанностей. Если еще несколько лет назад был определенный кадровый дефицит, испытывался определенный кадровый голод, в поисках заработка люди уезжали в Россию, далекие города и веси, - сейчас подобного нет. Наоборот, люди просятся к нам на работу. Заработная плата у нас одна из самых высоких в районе.
Здесь работают люди, которые в своем труде не допускают разгильдяйства, результат труда которых всегда на виду. Необходимую обществу работу они выполняют каждый день, несмотря на неблагоприятную погоду, холод и жару.
Люди, которые выбрали профессию дорожника, способны выполнять самые разнообразные задачи. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности трудно и представить повседневную жизнь и работу коллектива ДРСУ-156.
28 октября - День дорожника и автомобилиста. Дороги соединяют мир
В последнее время к нам приходит работать молодежь, и как руководитель такой процесс омоложения я только приветствую. Что касается профессиональных навыков, то это дело наживное. Опыт и мастерство нарабатывается непосредственно на дорогах нашего и соседних районов.
Практически вся дорожная сеть, которой пользуются сегодня перевозчики и автомобилисты нашего региона, была сформирована фактически при жизни нынешнего старшего поколения дорожных строителей. Ветеранами дорожного хозяйства ДРСУ № 156 являются люди, отдавшие долгие годы труда в коллективе. Это Иван Брониславович Суботкевич (почетный дорожник 1 степени), Валентина Ивановна Ковальчук (почетный дорожник 2 степени), Нина Петровна Бред, Павел Серафимович Богатко, Эдмунд Владиславович Горбач, Чеслав Казимирович Добролович, Вячеслав Валентинович Ефименко, Тадеуш Иванович Козич, Галина Генриховна Лопато, Янина Иосифовна Ярошко (награждалась медалью ветеран труда).
Всем ветеранам - низкий поклон и огромная благодарность за их вклад в развитие предприятия.
ДРСУ-156 имеет репутацию надежного и высокопрофессионального партнера, завоеванную многолетним трудом.
В канун праздника от себя лично, от администрации и профкома ДРСУ-156 хочется поздравить коллектив предприятия, всех ветеранов, создававших своим трудом славу коллектива, всех автомобилистов района с профессиональным праздником. Ремонтировать дороги - непростое дело, и труд людей этой профессии неоценим и востребован. Чтобы легко, с комфортом каждый мог ездить по дорогам Ивьещины, чтобы трассы только радовали нас, сияли новой разметкой, чтобы минимальными были на дорогах форс-мажорные обстоятельства.
Пусть всегда будет благоустроенной дорога, и для всех она будет счастливой!
С профессиональным праздником, автомобилисты и дорожники!

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Уходят поколения, а дороги остаются. С каждым годом наши дороги становятся лучше, а ездить по ним все комфортнее. Дороги соединяют мир, и люди строили их уже в...
 
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