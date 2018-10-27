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Динамовское дерби в Минске и визит в Гомель БАТЭ, битого в Лондоне. Афиша воскресенья
26 октября игрой в Минске
В прошлом туре
Победа Бреста возродит одну из интриг чемпионата — борьбу за путевку в Лигу Европы в будущем году. Между командами будет всего два очка, а впереди еще много матчей.
В Минск на дерби приедет немало болельщиков брестского «Динамо», для которых клуб выкупил билеты на поезд. Картинка и антураж будут вполне себе яркие!
Столичный клуб и вовсе назвал этот матч одним из самых статусных противостояний осени и зазывает болельщиков на игру, обещая обширную программу, которая включает в себя экскурсию по стадиону с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу в формате 2×2 и выступление белорусских музыкантов.
Не менее острая заруба произойдет в Жодино, куда к автозаводцам приедет «Шахтер». «Торпедо-БелАЗ», как и брестское «Динамо», сохраняет теоретические шансы на еврокубок, а команда Олега Кубарева набрала приличный ход и по осени обыгрывает всех дома и в гостях.
Другой претендент на медали и Лигу Европы — «Витебск» — в Минске сыграет против столичного «Торпедо», которое вновь попало в зону вылета. Легко северянам точно не будет!
БАТЭ после
В пятницу прошли два матча. В столице
В субботу «Витебск» с минимальным счетом одолел минское «Торпедо», а «Городея» разгромила «Смолевичи». В Гродно «Неман» разошелся в ничью с «Лучом».
Все матчи тура можно смотреть в прямом эфире на
В воскресенье тур завершится тремя играми:
«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер». 15.00;
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест). 17.00;
Положение в чемпионате после второго дня 26-го тура:
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26-й тур завершится хитами в Жодино, Минске и Гомеле.
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