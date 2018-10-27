Динамовское дерби в Минске и визит в Гомель БАТЭ, битого в Лондоне. Афиша воскресенья

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26 октября игрой в Минске открылась программа 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу . А сегодня в столице на стадионе «Динамо» пройдет динамовское дерби.

В прошлом туре команда Гуренко оступилась и потеряла два очка , а вот брестчане свой матч выиграли , добыв шестую подряд победу. Теперь брестское «Динамо» отделяет от минского пять баллов.



Брестчане осенью набрали приличный ход, но впереди их ждут очень крепкие соперники! Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Победа Бреста возродит одну из интриг чемпионата — борьбу за путевку в Лигу Европы в будущем году. Между командами будет всего два очка, а впереди еще много матчей.

В Минск на дерби приедет немало болельщиков брестского «Динамо», для которых клуб выкупил билеты на поезд. Картинка и антураж будут вполне себе яркие!

Столичный клуб и вовсе назвал этот матч одним из самых статусных противостояний осени и зазывает болельщиков на игру, обещая обширную программу, которая включает в себя экскурсию по стадиону с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу в формате 2×2 и выступление белорусских музыкантов.

Не менее острая заруба произойдет в Жодино, куда к автозаводцам приедет «Шахтер». «Торпедо-БелАЗ», как и брестское «Динамо», сохраняет теоретические шансы на еврокубок, а команда Олега Кубарева набрала приличный ход и по осени обыгрывает всех дома и в гостях.

Другой претендент на медали и Лигу Европы — «Витебск» — в Минске сыграет против столичного «Торпедо», которое вновь попало в зону вылета. Легко северянам точно не будет!

БАТЭ после поражения в Лондоне от «Челси» в Лиге Европы поедет в Гомель. Возвращение в белорусские реалии обычно для «трактористов» проходит тяжело. Напомним, что после поражения от ПАОКа борисовчане проиграли «Ислочи». Как сложится в этот раз, посмотрим в воскресенье.

В пятницу прошли два матча. В столице «Ислочь» была разгромлена «Минском» , а в Могилеве случилась первая сенсация тура. Местный «Днепр» , не знавший побед с апреля, обыграл «Слуцк».

В субботу «Витебск» с минимальным счетом одолел минское «Торпедо», а «Городея» разгромила «Смолевичи». В Гродно «Неман» разошелся в ничью с «Лучом».

Все матчи тура можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

В воскресенье тур завершится тремя играми:

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер». 15.00;



«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест). 17.00;



ФК «Гомель» — БАТЭ. 19.00.



Положение в чемпионате после второго дня 26-го тура:

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