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Караченцов оставил наследникам недвижимость на 10 миллионов долларов
Стал известен размер оставленного актером Николаем Караченцовым наследства – стоимость только недвижимости может превысить сумму в десять миллионов долларов.
Известный советский и российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни в пятницу 26 октября. Уже через день после кончины любимца миллионов эксперты и таблоиды оценили размер оставленного актером наследства.
Денег на счетах, если верить изданию "СтарХит", у Караченцова не осталось – все было потрачено на годы наблюдения у медиков. Впрочем, без наследства своих близких он не оставил.
Выяснилось, что у Караченцова была шикарная квартира площадью в 250 квадратных метров в центре Москвы. Ее стоимость оценивают в без малого 300 миллионов российских рублей. Также у актера был особняк в поселке Валентиновка (Подмосковье). Его продать можно, уверяют эксперты, за 400 миллионов российских рублей.
Таким образом, только недвижимость Караченцова может принести его наследникам более десяти миллионов долларов.
Наследников у Николая Караченцова два: супруга Любовь Поргина и сын Алексей. Конечно, не исключено появление и неизвестных публике претендентов на богатства, однако поклонники актера надеются, что скандалов и тяжб за его наследство не будет, а память о Караченцове будет связана только с его ролями.
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Стал известен размер оставленного актером Николаем Караченцовым наследства – стоимость только недвижимости может превысить сумму в десять миллионов долларов.
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