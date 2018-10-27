Караченцов оставил наследникам недвижимость на 10 миллионов долларов









Известный советский и российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни в пятницу 26 октября. Уже через день после кончины любимца миллионов эксперты и таблоиды оценили размер оставленного актером наследства.





Денег на счетах, если верить изданию "СтарХит", у Караченцова не осталось – все было потрачено на годы наблюдения у медиков. Впрочем, без наследства своих близких он не оставил.





Выяснилось, что у Караченцова была шикарная квартира площадью в 250 квадратных метров в центре Москвы. Ее стоимость оценивают в без малого 300 миллионов российских рублей. Также у актера был особняк в поселке Валентиновка (Подмосковье). Его продать можно, уверяют эксперты, за 400 миллионов российских рублей.





Таким образом, только недвижимость Караченцова может принести его наследникам более десяти миллионов долларов.





Наследников у Николая Караченцова два: супруга Любовь Поргина и сын Алексей. Конечно, не исключено появление и неизвестных публике претендентов на богатства, однако поклонники актера надеются, что скандалов и тяжб за его наследство не будет, а память о Караченцове будет связана только с его ролями.