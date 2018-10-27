ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караченцов оставил наследникам недвижимость на 10 миллионов долларов

28.10.2018 09:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Стал известен размер оставленного актером Николаем Караченцовым наследства – стоимость только недвижимости может превысить сумму в десять миллионов долларов.



Известный советский и российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни в пятницу 26 октября. Уже через день после кончины любимца миллионов эксперты и таблоиды оценили размер оставленного актером наследства.

Денег на счетах, если верить изданию "СтарХит", у Караченцова не осталось – все было потрачено на годы наблюдения у медиков. Впрочем, без наследства своих близких он не оставил.

Выяснилось, что у Караченцова была шикарная квартира площадью в 250 квадратных метров в центре Москвы. Ее стоимость оценивают в без малого 300 миллионов российских рублей. Также у актера был особняк в поселке Валентиновка (Подмосковье). Его продать можно, уверяют эксперты, за 400 миллионов российских рублей.

Таким образом, только недвижимость Караченцова может принести его наследникам более десяти миллионов долларов.

Наследников у Николая Караченцова два: супруга Любовь Поргина и сын Алексей. Конечно, не исключено появление и неизвестных публике претендентов на богатства, однако поклонники актера надеются, что скандалов и тяжб за его наследство не будет, а память о Караченцове будет связана только с его ролями.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен размер оставленного актером Николаем Караченцовым наследства – стоимость только недвижимости может превысить сумму в десять миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ответе за уют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика