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Александра Саснович: «Пока это лучший сезон в моей карьере, дальше – больше!»

28.10.2018 08:47 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в своем инстаграме поделилась эмоциями от завершившегося для нее сезона.

Александра Саснович: «Пока это лучший сезон в моей карьере, дальше – больше!»
«Закончился сезон 2018! Пока это лучший сезон в моей карьере, дальше – больше! Спасибо всем за поддержку и веру в меня.Также хочу отметить некоторые ключевые матчи в этом сезоне:

1.Матч с Контавейт выдался сложный, так как были моменты, которые меня беспокоили по физическому состоянию. Матч закончился победой, что повлекло за собой финал самого крупного турнира в моей карьере.

2. Матч с Возняцки был один из лучших матчей в сезоне, хоть я его и проиграла. Считаю, в этом матче подвела подача, после этого я стала больше работать над ней.

3.Матч с Флипкенс оказался неровным. Начало матча я провела качественно, а в последующих сетах мне хотелось играть еще лучше, что и привело к невынужденным ошибкам, а далее к проигрышу.

4.Попав на Квитову в Лондоне, я не очень обрадовалась, так как она считалась главной фавориткой Уимблдона. Но уже на данный турнир я приехала со своим новым тренером, который помог взглянуть на мою игру с другой стороны, что и привело меня к победе!

5. В полуфинале на турнире в Москве я играла с перспективной молодой теннисисткой из Сербии – Данилович. В том матче у меня не получалось ничего, удача была не на моей стороне, но, я считаю, что за счет характера мне удалось довести матч до 3 сета.

6. Матч с Гарсией был лучший матч по качеству в моей карьере. Матч длился 3 часа. В третьем сете я вела 4:1, но, за счет опыта соперницы, мне не удалось победить.

7. Матч с Касаткиной был сложен для меня в плане физики. Было очень жарко и тяжело. Я считаю, что выложилась на максимум своих сил и возможностей.

8. Матч для Бертенс был очень важный, решалось ее попадание в Сингапур, а для меня последний турнир в году, хотелось хорошо его сыграть. Матч выдался нервный, у каждого были свои цели. В итоге в этой игре победа за мной, но и для Кики улыбнулась удача, она все равно попала в Сингапур, как выяснилось позже», – проанализировала сезон Саснович. 

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в своем инстаграме поделилась эмоциями от завершившегося для нее сезона.
 
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