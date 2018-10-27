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Гуляла вдоль озера, нашла череп...
На минувшей неделе отдыхающая в Браславском районе россиянка позвонила в милицию и сообщила о необычной находке.
Как сообщает газета
Страшная находка изъята с целью установления давности смерти, назначена медико-криминалистическая экспертиза.
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На минувшей неделе отдыхающая в Браславском районе россиянка позвонила в милицию и сообщила о необычной находке.
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