Гуляла вдоль озера, нашла череп...

Как сообщает газета, жительница Санкт-Петербурга находилась на отдыхе в деревне Укля и, прогуливаясь вдоль берега одноименного озера, в черте населенного пункта обнаружила человеческий череп. Он лежал в 1 метре от берега на дне на глубине около 10 см, частично выступая над поверхностью воды, и был без нижней челюсти, волосяного покрова и мышечной ткани. Не обнаружено на черепе и механических повреждений насильственного характера.