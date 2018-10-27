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Гуляла вдоль озера, нашла череп...

28.10.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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На минувшей неделе отдыхающая в Браславском районе россиянка позвонила в милицию и сообщила о необычной находке.

Как сообщает газета «Браслаўская звязда», жительница Санкт-Петербурга находилась на отдыхе в деревне Укля и, прогуливаясь вдоль берега одноименного озера, в черте населенного пункта обнаружила человеческий череп. Он лежал в 1 метре от берега на дне на глубине около 10 см, частично выступая над поверхностью воды, и был без нижней челюсти, волосяного покрова и мышечной ткани. Не обнаружено на черепе и механических повреждений насильственного характера.

Страшная находка изъята с целью установления давности смерти, назначена медико-криминалистическая экспертиза.

 
 
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На минувшей неделе отдыхающая в Браславском районе россиянка позвонила в милицию и сообщила о необычной находке.
 
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