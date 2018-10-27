В Apple объяснили значение названий новых Iphone









Об этом сообщает Engаdget.





"Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S - буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров", - пояснил представитель Apple.





В 2009 году Шиллер заявлял, что буква S в модели iPhone 3GS означает "скорость" (speed). Позднее глава Apple Тим Кук рассказал, что в случае с iPhone 4S буква S расшифровывается как Siri, голосовой помощник, впервые включенный в программное обеспечение именно этой модели. По поводу моделей 5C, 5S и 6S в Apple пояснений не дали.



