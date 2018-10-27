Путин издевается? Оскандалившись с отравлениями, российский лидер дарит коллегам еду





Reuters









Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.





«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», - уточнил он.





Саммит по Сирии, в котором приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель, прошел в Стамбуле в субботу.





КСТАТИ





Участники четырёхстороннего саммита в Стамбуле не обсуждали каких-либо персоналий относительно лидера Сирии, так как это контрпродуктивно.





Об этом заявил сам Владимир Путин.





«Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути», - заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада.