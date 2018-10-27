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Путин издевается? Оскандалившись с отравлениями, российский лидер дарит коллегам еду

28.10.2018 08:32 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин привез своим коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска.


Reuters


Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», - уточнил он.

Саммит по Сирии, в котором приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель, прошел в Стамбуле в субботу.

КСТАТИ

Участники четырёхстороннего саммита в Стамбуле не обсуждали каких-либо персоналий относительно лидера Сирии, так как это контрпродуктивно.

Об этом заявил сам Владимир Путин.

«Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути», - заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада.

 
 
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Президент России Владимир Путин привез своим коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска.
 
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