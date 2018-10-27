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С 29 октября можно оспорить «лишние» суммы в платежках ЖЭС

28.10.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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За выставление в извещении об оплате жилищно-коммунальных услуг необоснованных платежей теперь начнут штрафовать.

О том, как это будет работать, «Республике» рассказал заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов.

- Эти изменения, которые вступают в силу 29 октября, призваны защитить потребителя, – сообщил представитель министерства. – Напомню, КоАП дополнен статьей 11.83, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей. Мера эта необходимая. В министерство поступает много обращений по поводу начислений платы за жилищно-коммунальные услуги. Люди недовольны тем, что видят в извещениях оплату за те услуги, на которые с ними не заключен договор. Например, на обслуживание запорно-переговорного устройства, проще говоря домофона, или на содержание консьержа. Хотя в законодательстве у нас четко прописано: для оказания дополнительной жилищно-коммунальной услуги обязателен договор. Под административную ответственность попадут должностные лица организаций, отвечающих за учет, расчет и начисления за ЖКУ. Полномочиями на составление протокола об административном правонарушении наделены местные исполнительные органы власти.
Соответственно, в случае обнаружения потребителем лишних сумм необходимо обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы.

— Оплата жилищно-коммунальных услуг должна зависеть от качества этих самых услуг. Такова позиция министерства ЖКХ. Значит, потребитель станет более защищенным от некачественно оказанных услуг. Как это будет работать? 

— Сразу скажу, что нововведение будет стимулировать организации к повышению эффективности и качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Проектом постановления Правительства предусмотрено как ужесточение действующих норм перерасчета за неоказанные услуги либо оказанные с недостатками основные жилищно-коммунальные услуги, так и введение новых. Приведу пример. Если питьевая вода не соответствует установленным санитарным нормам и правилам, сегодня предусмотрен перерасчет платы за нее на 10 процентов. Мы предлагаем с 2019 года увеличить размер перерасчета. Такое ужесточение заставит организации ЖКХ как можно быстрее обеспечить население качественной питьевой водой. Введен критерий по перерасчету за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, если нарушена периодичность их вывоза. Также предусмотрено 10-процентное снижение платы за услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению в случае перерывов при оказании данных услуг на срок, превышающий установленный законодательством.

Корректировка вызвана необходимостью совершенствования законодательства в сфере ммунального хозяйства с учетом практики его применения. Работа над документом продолжается.

 
 
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За выставление в извещении об оплате жилищно-коммунальных услуг необоснованных платежей теперь начнут штрафовать.
 
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