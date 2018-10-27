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Ученые назвали месяц, когда рождаются самые успешные люди

28.10.2018 08:16 — Разное | Партизан  
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Специалисты из университетов Торонто и Флориды провели исследование и назвали месяц, когда рождаются наиболее успешные люди.

Целью исследования было выявить, как время рождения влияет на человека и его будущую жизнь. Для эксперимента отобрали более шести тысяч добровольцев. Психологи, социологи и медики наблюдали за их жизнью, анализировали их умения и когнитивные навыки. 

Исследование помогло выявить, что самые успешные люди, обладающие талантами, оптимизмом, стремлением к богатству и успеху, рождаются в сентябре. В этот месяц родились 65% испытуемых, показавших наиболее выдающиеся результаты. По другим месяцам такой тенденции замечено не было.
 
 
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Специалисты из университетов Торонто и Флориды провели исследование и назвали месяц, когда рождаются наиболее успешные люди.
 
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