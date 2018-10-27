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Ученые назвали месяц, когда рождаются самые успешные люди
Специалисты из университетов Торонто и Флориды провели исследование и назвали месяц, когда рождаются наиболее успешные люди.
Целью исследования было выявить, как время рождения влияет на человека и его будущую жизнь. Для эксперимента отобрали более шести тысяч добровольцев. Психологи, социологи и медики наблюдали за их жизнью, анализировали их умения и когнитивные навыки.
Исследование помогло выявить, что самые успешные люди, обладающие талантами, оптимизмом, стремлением к богатству и успеху, рождаются в сентябре. В этот месяц родились 65% испытуемых, показавших наиболее выдающиеся результаты. По другим месяцам такой тенденции замечено не было.
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Специалисты из университетов Торонто и Флориды провели исследование и назвали месяц, когда рождаются наиболее успешные люди.
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