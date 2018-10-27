Eчастники совместной экспедиции археологов и дайверов подняли со дна Немана самую большую в Беларуси лодку. Артефакт, которому не менее 200 лет, доставят в Институт истории Национальной академии наук. Там специалисты проведут ряд исследований, чтобы определить точный возраст и древесину, из которой сделан речной транспорт. Затем находка займет место в одном из музеев страны.





В уникальной операции по подъему древнего артефакта было задействовано несколько десятков людей. Лодка хоть и находилась на небольшой глубине, но была занесена илом, да и течение Немана в этом месте оказалось достаточно быстрым. Сначала объект обследовали дайверы, они закрепили находку на специальной рамной конструкции. При помощи автомобильного крана старинную лодку удалось поднять на берег, где археологи смогли определить истинную ценность артефакта.





Уникальность этой находки в том, что на сегодняшний день это самая большая лодка–долбленка в Беларуси. Ее длина более 8 метров. А это значит, что и возраст ее не менее 200 лет.





Обнаружить такой старинный артефакт удалось благодаря местным жителям. Олег Воликов часто рыбачит на этом участке Немана. Именно его блесна зацепилась за затопленную лодку. Любопытство взяло верх, и пенсионер сообщил о находке археологам.





Старинный челн уже завтра доставят в Институт истории, где специалисты проведут ряд исследований. Будет установлен точный возраст находки и древесина, из которой она сделана.





Участники же научной экспедиции продолжат свою работу на берегах Немана. Местные жители уже обещали показать еще несколько мест, где, возможно, затоплены похожие лодки. А это значит, что в ближайшее время старинные находки могут пополнить коллекцию артефактов.