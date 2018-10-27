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Президент «Лестера» погиб при крушении вертолета

28.10.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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В Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".



Спортивный комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч, написал в "Твиттере": "Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация".

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Поначалу было неизвестно, был ли в вертолете сам владелец "Лестера". Однако сегодня утром выяснилось, что был.

Как сообщается, пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить пожар, и теперь с обломками вертолета работают спасатели.

Многие болельщики "Лестер Сити", покинувшие стадион после матча, вернулись к месту происшествия, чтобы следить за происходящим и оказывать любую посильную помощь.

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: "Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся".

По словам одного из свидетелей, "хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило".

Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением. Он рассказал в интервью Би-би-си: "В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он [вертолет] издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв". Он рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.

Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.

Уроженец Бангкока Шривадданапрабха владеет тайской компанией King Power Duty Free. Он посещает все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете. Его семья выкупила клуб "Лестер Сити" летом 2010 года, а шесть лет спустя команда неожиданно стала чемпионом английской премьер-лиги.

 
 
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В Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после...
 
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