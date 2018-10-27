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Виталий Портников: "Лукашенко научился продавать российским держимордам страх"

28.10.2018 08:01 — Разное | Партизан  
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Встречаясь с президентом Украины Петром Порошенко, Александр Лукашенко демонстрирует свою независимость, которая необходима ему для получения денег из РФ. Такое мнение в блоге на сайте "Радио Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Порошенко назвал коллегу "большим другом украинского народа". Это, конечно, фраза дипломатического характера. Лукашенко не только не друг украинского народа. Он даже белорусскому народу не очень большой друг. Единственная политическая цель Лукашенко – удержание власти... с помощью из российского бюджета", – написал он.

По его словам, именно поэтому "с каждым годом не только укрепляется белорусский авторитарный режим, но и усиливается его зависимость от Москвы".

"Кто-то скажет, что Лукашенко не так зависит от Москвы, как кажется. Кто-то заметит, что речь идет об экономическом интересе. И то, и другое будет правдой. Вот только важнейший экспортный товар Беларуси – вовсе не тракторы и не молоко. Лукашенко вот уже 24 года торгует с россиянами белорусской независимостью, каждый раз получая дотации за очередной отрезанный ломоть", – считает Виталий Портников.

Он сравнил происходящее с торговлей с соседом родной матерью, которая "давно в коматозном состоянии".

"Чтобы создать видимость жизни, Лукашенко и нуждается в демонстрации собственной внешнеполитической самостоятельности – чтобы потом торжественно от нее отказываться в обмен на очередной транш и начинать думать о новой демонстрации", – заявил обозреватель.

По его мнению, Москва заплатит Лукашенко и за его встречу с Порошенко. "Лукашенко, как опытный шулер, научился продавать российским держимордам страх по поводу возможного дрейфа Беларуси "не в ту сторону". Беларусь никуда от них не денется, но они платят, чтобы и чувства такого не создавалось", – подчеркнул Портников.

26 октября в Гомеле прошла встреча Порошенко с Лукашенко. Украинский президент заявил, что "белорусско-украинская граница – это граница дружбы" и нельзя допустить, чтобы Россия использовала ее в своих целях. Лукашенко отметил, что Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе, чтобы содействовать его скорейшему разрешению.
 
Теги: Гомель
 
 
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Встречаясь с президентом Украины Петром Порошенко, Александр Лукашенко демонстрирует свою независимость, которая необходима ему для получения денег из РФ. Такое...
 
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