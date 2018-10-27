ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют отменить дополнительный налог на сдачу квартир и гаражей

28.10.2018 07:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сдавать в аренду квартиры и машиноместа станет еще выгоднее. Если общественное обсуждение по проектам изменения в Налоговый кодекс пройдет успешно, то дополнительный налог на доходы, который сейчас составляет 13%, для арендодателя будет отменен. Что еще хорошего готовит обновленный Кодекс?

Как указывает TUT.by, сейчас арендодатель уплачивает подоходный налог в фиксированной сумме. Однако если размер дохода превышает 6116 рублей в год, собственник имущества обязан будет уплатить подоходный налог в размере 13%. При этом декларацию о доходах предпринимателю нужно предоставить не позднее 1 марта 2019 года, а заплатить налог не позднее 15 мая 2019 года.

Теперь же планируется полностью отменить дополнительный налог. А для физлиц — также увеличить срок подачи декларации до 31 марта 2019 года, а срок уплаты — до 1 июня года, считающегося зачетным.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла ранее Элла Селицкая.

Тем компаниям, которые в силу финансовых трудностей не могут выплатить всю сумму налога сразу, будет предусмотрена отсрочка либо рассрочка выплат. Для этого юридические лица должны доказать свое затруднительное финансовое состояние, а физлица — нахождение в трудной жизненной ситуации.


 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сдавать в аренду квартиры и машиноместа станет еще выгоднее. Если общественное обсуждение по проектам изменения в Налоговый кодекс пройдет успешно, то...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из собора в Солсбери неизвестный пытался украсть Великую хартию вольностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика