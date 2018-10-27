В Беларуси планируют отменить дополнительный налог на сдачу квартир и гаражей

TUT.by , сейчас арендодатель уплачивает подоходный налог в фиксированной сумме. Однако если размер дохода превышает 6116 рублей в год, собственник имущества обязан будет уплатить подоходный налог в размере 13%. При этом декларацию о доходах предпринимателю нужно предоставить не позднее 1 марта 2019 года, а заплатить налог не позднее 15 мая 2019 года. Как указывает, сейчас арендодатель уплачивает подоходный налог в фиксированной сумме. Однако если размер дохода превышает 6116 рублей в год, собственник имущества обязан будет уплатить подоходный налог в размере 13%. При этом декларацию о доходах предпринимателю нужно предоставить не позднее 1 марта 2019 года, а заплатить налог не позднее 15 мая 2019 года.





Теперь же планируется полностью отменить дополнительный налог. А для физлиц — также увеличить срок подачи декларации до 31 марта 2019 года, а срок уплаты — до 1 июня года, считающегося зачетным.





— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла ранее Элла Селицкая.





Тем компаниям, которые в силу финансовых трудностей не могут выплатить всю сумму налога сразу, будет предусмотрена отсрочка либо рассрочка выплат. Для этого юридические лица должны доказать свое затруднительное финансовое состояние, а физлица — нахождение в трудной жизненной ситуации.



