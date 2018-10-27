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В Беларуси планируют отменить дополнительный налог на сдачу квартир и гаражей
Сдавать в аренду квартиры и машиноместа станет еще выгоднее. Если общественное обсуждение по проектам изменения в Налоговый кодекс пройдет успешно, то дополнительный налог на доходы, который сейчас составляет 13%, для арендодателя будет отменен. Что еще хорошего готовит обновленный Кодекс?
Как указывает
Теперь же планируется полностью отменить дополнительный налог. А для физлиц — также увеличить срок подачи декларации до 31 марта 2019 года, а срок уплаты — до 1 июня года, считающегося зачетным.
— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла ранее Элла Селицкая.
Тем компаниям, которые в силу финансовых трудностей не могут выплатить всю сумму налога сразу, будет предусмотрена отсрочка либо рассрочка выплат. Для этого юридические лица должны доказать свое затруднительное финансовое состояние, а физлица — нахождение в трудной жизненной ситуации.
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Сдавать в аренду квартиры и машиноместа станет еще выгоднее. Если общественное обсуждение по проектам изменения в Налоговый кодекс пройдет успешно, то...
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