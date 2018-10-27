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В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков с полицией на матче Боруссия - Герта
Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора
В субботу, 27 октября, болельщики берлинской Герты устроили беспорядки на матче чемпионата Германии против дортмундской Боруссии, в результате которых пострадали 45 человек, передает
Сообщается, что беспорядки с участием болельщиков берлинской команды произошли на трибунах, а также в подтрибунных помещениях стадиона Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора. При этом фанаты берлинской команды использовали пиротехнику, древки от флагов и другие предметы. В ответ полицейские применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.
По заявлению полиции Дортмунда, в результате столкновений ранения получили 45 человек, 35 из которых пострадали от слезоточивого газа. Среди пострадавших - пятеро сотрудников полиции.
На данный момент всем задержанным готовятся обвинения. Число задержанных участников потасовок не сообщается.
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В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков с полицией на матче Боруссия - Герта
Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора
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