В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков с полицией на матче Боруссия - Герта

DW . В субботу, 27 октября, болельщики берлинской Герты устроили беспорядки на матче чемпионата Германии против дортмундской Боруссии, в результате которых пострадали 45 человек, передает





Сообщается, что беспорядки с участием болельщиков берлинской команды произошли на трибунах, а также в подтрибунных помещениях стадиона Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.





Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора. При этом фанаты берлинской команды использовали пиротехнику, древки от флагов и другие предметы. В ответ полицейские применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.





По заявлению полиции Дортмунда, в результате столкновений ранения получили 45 человек, 35 из которых пострадали от слезоточивого газа. Среди пострадавших - пятеро сотрудников полиции.





На данный момент всем задержанным готовятся обвинения. Число задержанных участников потасовок не сообщается.



