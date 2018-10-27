Белорусские драники хотят внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

«В ближайшее время планируем предложить ЮНЕСКО внести белорусские драники в список нематериального культурного наследия. Мы уже начали процесс переговоров при поддержке нашей миссии в Париже и Министерства культуры Республики Беларусь, – сообщил дипломат. – Убежден, что это хорошая идея. Кухня — наша жизнь. Она является не только элементом каждого дня, но и искусством. Драники — это уже сформировавшийся символ белорусской культуры, но считаю, что это не единственное белорусское блюдо, которое может пополнить этот список».





Для сведения: картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы. Их называют какорки, теруны, деруны, терунцы, терунки, дёрики (Россия), латкес (Израиль), bulviniai blynai (картофельные блины — Литва), деруни, тертюхи, терчиники, кремзлики (Украина)и т. д.





Эксперт белорусской кухни Елена Микульчик, например, рассказывает про драники следующее:





«Полмира доказывает, что драники их национальное блюдо. Однозначно могу сказать, что инки драники не делали - это факт. В Америке, откуда родом картофель, его запекали, традиции драть не было. Первая европейская страна, которая освоила картофель, была Германия. Есть версия, но документов подтверждающих лично я не видела, что кайзер Фридрих Вильгельм II издал указ о том, чтобы все немцы выращивали картофель. За неповиновение было наказание - отрезание ушей. Немцы все поголовно начали выращивать эту культуру и готовить блюда из нее. Когда в 1830 году вышла книга польского кулинара Яна Шитлера «Кухар добры навучаны», то в ней упоминался рецепт картофельных оладий из немецких источников. Поэтому можно сказать, что «наши драники» пришли от немцев. Есть и другое мнение, что драники и, в принципе, оладьи из овощей – тыквы, морковки, делали евреи, для кухни которых было характерно измельчать продукты».





Однако поистине национальным блюдом драники (и никак не картофельные блины) стали именно в Беларуси.