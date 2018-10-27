|
В редакции газеты «Лоеўскі край» состоится прямая линия
28.10.2018 — Разное | Лоевский край
30 октября с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Лоеўскі край» по тел.: 5-30-65 состоится прямая линия с главным государственным санитарным врачом Лоевского района, главным врачом ГУ «Лоевский районный ЦГЭ»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 октября с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Лоеўскі край» по тел.: 5-30-65 состоится прямая линия с главным государственным санитарным врачом Лоевского района, главным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)