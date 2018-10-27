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В редакции газеты «Лоеўскі край» состоится прямая линия

28.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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30 октября с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Лоеўскі край» по тел.: 5-30-65 состоится прямая линия с главным государственным санитарным врачом Лоевского района, главным врачом ГУ «Лоевский районный ЦГЭ»
Александрой Владимировной Ващенко.

 
 
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30 октября с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Лоеўскі край» по тел.: 5-30-65 состоится прямая линия с главным государственным санитарным врачом Лоевского района, главным...
 
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