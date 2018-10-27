Как выглядит снаружи и изнутри дом, построенный для малообеспеченных датчан

Бюро BIG возвело модульный корпус социального жилья на северо-западе Копенгагена. Дом на 66 квартир для малообеспеченных датчан появился на улице Дортеавей, в районе, еще недавно занятом автомастерскими, складами и промышленными корпусами 1930-х — 1950-х годов.



Фото © Rasmus Hjortshøj

Заказчиком выступила некоммерческая жилищная ассоциация Lejerbo, пишет archi.ru . Lejerbo было важно сохранить общественное пространство в центре квартала, ставшего замкнутым после сдачи здания BIG, и его проницаемость для пешеходов.



Фото © Rasmus Hjortshøj



Фото © Rasmus Hjortshøj

Архитекторы в ответ придали своей постройке змеевидную форму и дополнили зеленый двор за ней небольшой площадью со стороны улицы. Там же распложена ведущая внутрь квартала тройная арка.



Фото © Rasmus Hjortshøj

Сам дом, несмотря на его ограниченный бюджет, отличают потолки 3,5 метров, панорамные окна, а на южном, уличном фасаде — балконы-террасы.



Фото © Rasmus Hjortshøj

Сэкономить при этом помогла модульная система в основе проекта: блоки «поставлены» друг на друга, и небольшие сдвиги позволили сделать упомянутые террасы. Снаружи модули обшиты деревом, в интерьере много открытых бетонных поверхностей.



Фото © Rasmus Hjortshøj

Площадь квартир варьируется от 66 до 115 м².



Фото © Rasmus Hjortshøj



Фото © Rasmus Hjortshøj