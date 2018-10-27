 Курс на успешность

В профессиональный праздник принято поводить итоги текущего года. Вот и работники филиала «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново» подсчитали: девять месяцев они завершили с прибылью. Это стало поводом не только для радости, но и взгляда с оптимизмом в будущее.





Михаила Здановича и Иосифа Новика отправляет в рейс Ян Диц.

— Данный отрезок времени для нашего предприятия не был простым, — акцентировал директор автопарка Ян Диц. — Пришлось мобилизироваться, вложить немало сил, чтобы за девять месяцев выйти на безубыточную работу. Мы сумели уменьшить затраты, заработать деньги, эффективнее использовали возможности транспорта. И как результат — чистая прибыль за данный период составила шесть тысяч рублей. Сравните, в прошлом году за девять месяцев у нас был минус в три тысячи. Так что благодаря усилиям всех работников мы сделали большой шаг вперед. Сейчас главное — удержать позиции.

Продвигать и обновлять

Руководство пред-приятия уверено: если не идти в ногу со временем, можно потерять клиентов. Поэтому на своем транспорте внедряет современные технологии. На комфортабельных автобусах МАЗ-152, которые ездят за рубеж, установили Wi-Fi. Вскоре их водители Валерий Крисенель и Казимир Ганевич смогут предложить пассажирам воспользоваться под-зарядкой для мобильных телефонов.

Важным составляющим успеха в работе является и обновление автопарка. Замедление этого процесса, считает Я.Н. Диц, подобно остановке для предприятия. Ведь сегодня каждый человек старается выбрать только комфортный и удобный транспорт. Поэтому два новых автобуса, полученные в текущем году, были кстати. Они приобретены в лизинг за счет средств областного бюджета и обошлись в более чем 350 тысяч рублей. Оба автобуса оборудованы ремнями безопасности, имеют небольшой расход топлива. Низкопольные, поэтому удобны и для пассажиров с инвалидностью. Они находятся в надежных руках опытных водителей автопарка, у которых стаж работы перешагнул за тридцать лет.







За рулем 31-местного МАЗа — Генрих За-блоцкий (на снимке). На своем автобусе он курсирует по пригородному сообщению. Крайние точки следования в районе — Заболоть и Слезки, ездит водитель и в соседнюю Лиду. Его транспорт также оснащен световым табло, на котором указывается маршрут.

Автобус, рассчитанный на 22 места, на пригородную и междугороднюю линии уверенно выводит Иосиф Новик.

— Наш филиал выполняет все социальные стандарты. К сожалению, работа автобусов на пригородном маршруте убыточна, поэтому субсидируется из средств районного бюджета. Что касается междугородных пассажироперевозок, то стабильную прибыль приносит только гродненское направление. Чтобы быть на плаву, приходится постоянно изучать спрос на тот или иной маршрут, корректировать работу автобусов, — рассказал Ян Диц. — Большое внимание уделяем культуре обслуживания пассажиров. Нужно сказать, что многие спорные вопросы помогают снять GPS-новигация, установленная на всех автобусах, а также видеорегистраторы, правда, стоящие пока только на межгороде.

На линии прибыли

Приносит доходы предприятию и грузовой парк. Прибыльно на строительстве дороги М6 трудятся водители самосвалов. Там они будут заняты до нового года. Уже известно, что после сдачи трассы техника будет задействована на таких же работах в Минской области.

Хорошую долю прибыли дают и грузоперевозки. За прошедшие девять месяцев грузооборот составил 7 362 тонно-километра, или 104,7% к уровню 2017-го. Предприятие в основном работает с надежными давними партнерами. Со многими литовскими компаниями сотрудничает еще с 2000 года. Налажена тесная связь с гродненским заводом «Химволокно» и его российскими коллегами. Вместе с тем, автопарк старается установить и новые контакты, гарантируя со своей стороны надежность и своевременность в доставке грузов. Здесь важна не только полная ответственность водителя за их сохранность, но и надежность техники. Поэтому автопарк за собственные средства в лизинг недавно приобрел седельный тягач. И вновь доверил технику «старожилу» — Михаил Зданович перевозит грузы уже тридцать один год.

Слово за кадрами

В «АтП №14 г.п. Вороново» работает 91 человек. Это люди, которые не подведут, на которых можно положиться. Правда, чувствуется нехватка водителей автобусов. Но и здесь администрация предприятия нашла выход — с удовольствием принимает желающих в свою дружную команду и обучает за собственные средства.

Особое внимание тем, кто добросовестно трудится, вносит значимую лепту в пополнение дохода филиала. К профессиональному празднику были поощрены тридцать два человека. В частности, Грамотой Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь награжден водитель Станислав Войтюкевич, Почетной грамотой ОАО «Гроднооблавтотранс» — водитель Станислав Линевич и слесарь Мирон Парнявский. Благодарность председателя райисполкома объявлена слесарю Александру Купченко и водителю Александру Шишко. Благодарственным письмом райсовета депутатов отмечен водитель Петр Козлов.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

УНП500835894.