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А дорога серою лентою вьется...

28.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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А дорога серою лентою вьется...
Ровные, гладкие, благоустроенные дороги желает видеть перед собой каждый водитель транспортного средства. Да и пешеходам приятно прогуляться по красивым тротуарам. Заслуга в том работников Свислочского дорожного ремонтно-строительного участка № 209, которые в любую погоду трудятся над выполнением поставленных задач.

 

Благодаря их стараниям район становится краше и привлекательнее, появляются новые дороги и ремонтируются действующие. Фронт работ немалый – это строительство и ремонт железобетонных труб, устройство земляного полотна и гравийных покрытий, укрепительные работы, обстановка дорог, общая протяженность которых составляет 557,615 км. Да и деятельность их у всех на виду. Поэтому здесь нет случайных людей. В организации трудится 61 человек: 14 – инженерно-технические работники и 47 – рабочих специальностей. Коллектив слаженный и дружный.
Мы встречаем праздник только с позитивом и хорошим настроением. Каждый наш работник достоен самых лучших слов и пожеланий. Я ценю свой коллектив за трудолюбие, понимание, отзывчивость, ответственность, – говорит начальник ДРСУ-209 Виктор Кучинский.
Сам Виктор Николаевич уже 31 год трудится в системе облстроя, прошел долгий путь карьерного роста. Поэтому он знает все нюансы каждой профессии в организации. Вот уже 14 лет он возглавляет Свислочское ДРСУ-209, которое обеспечивает надежное и безопасное передвижение транспортных средств по дорогам района. Также с прибылью работают имеющиеся в организации песчано-гравийный карьер «Острые горы» и асфальтобетонный завод «Мельново». О высоком мастерстве, профессионализме и преданности своему делу работников говорят результаты их деятельности.
Основные одиннадцать производственно-экономических показателей за 9 месяцев текущего года в ДРСУ-209 перевыполнены – это выручка от реализации продукции, объем выполненных подрядных работ собственными силами, прибыль от реализации продукции, рентабельность от реализации, номинальная среднемесячная заработная плата с начала года и за истекший месяц и другие.

 

Работы по обслуживанию и ремонту автомобильных дорог выполняются согласно утвержденному плану. За январь – сентябрь текущего года на эти цели израсходовано 1 954 739 руб. Выполнение плана за этот период составило 101,2%. На текущий ремонт местных дорог освоено 177 375 руб. Завершен капитальный ремонт дороги Манчицы – Вердомичи – Лашевичи протяженностью 2,1 км, который велся с мая по октябрь. Параллельно с июля начались и ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Свислочь – Великое Село. На данном этапе проложено 3,3 км асфальтного покрытия. Сдача участка дороги от Занок до Полонки запланирована к новому году. В планах также до декабря положить асфальт от Полонки до Манчиц на участке в 1,1 км, что составит полпути. Должное внимание сейчас уделяется и подготовке дорог к эксплуатации в зимних условиях.

А дорога серою лентою вьется...

 
Конечно, за всеми показателями стоят люди, их усилия и старания. Добросовестно и качественно выполняют свою работу машинист экскаватора Валерий Калитинский (на фото 1), машинист автогрейдера Николай Лукша (на фото 2), машинист бульдозера Анатолий Володавчик, тракторист Леонид Мисюля (на фото 3).

А дорога серою лентою вьется...

А дорога серою лентою вьется...

 

А дорога серою лентою вьется...

 
В преддверии праздника в торжественной обстановке состоялось награждение лучших работников в отрасли. Заместитель генерального директора КУП «Гроднооблдорстрой» Владимир Цылько поздравил присутствующих с Днем автомобилиста и дорожника и вручил Почетную грамоту Гродненского облисполкома водителю автомобиля Ивану Гуштыну за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дорожной сети Гродненской области.

А дорога серою лентою вьется...


Особых слов и награды удостоен дорожный рабочий Анатолий Ставецкий, который вот уже 31 год усердно трудится в организации. Анатолий Вацлавович – воин-интернационалист, участник войны в Афганистане. Он принимал активное участие в боевых действиях. Награжден медалью «За отвагу». И в канун профессионального праздника за самоотверженный труд на дорогах Свислочского района ему присвоено звание Почетный дорожник ІІ степени с вручением заслуженной медали.

А дорога серою лентою вьется...

 
Всем работникам организации достались денежные премии и слова благодарности за нелегкий труд от начальника ДРСУ-209.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Ровные, гладкие, благоустроенные дороги желает видеть перед собой каждый водитель транспортного средства. Да и пешеходам приятно прогуляться по красивым...
 
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