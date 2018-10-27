В ответе за уют





На этой неделе председатель Свислочского районного Совета депутатов Виктор Субботка встретился с коллективом РУП ЖКХ и рассказал об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года.

Виктор Алексеевич отметил, что промышленность района формируют два предприятия. В их числе и жилищно-коммунального хозяйства. Основной удельный вес в промышленности района по видам деятельности занимают снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой (61%) и производство изделий из дерева (24,6%).

Председатель районного Совета депутатов подробно остановился на развитии сельского хозяйства, показателях по розничному товарообороту торговли, рассказал, на какую сумму выполнены за истекший период строительно-монтажные работы, как решается проблема пустующих домов.

Не обошел стороной выступающий и вопрос, касающийся занятости населения, указав, что в районе по состоянию на начало октября уровень безработицы к численности экономически активного населения составил 0,4% при предельном уровне безработицы 1,0%. За январь – сентябрь с просьбой оказать содействие в трудоустройстве на постоянную работу обратились 533 человека. Оказано содействие 432 гражданам, в том числе 262 безработным.

Виктор Алексеевич ознакомил присутствующих и с двенадцатью новыми видами деятельности, которыми был дополнен Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября минувшего года «О регулировании деятельности физических лиц», обратив внимание, что свое дело открыть можно в течение одного дня.

В завершение встречи председатель районного Совета депутатов выразил надежду, что работники предприятия, каждый на своем участке, будут ответственно относиться к поставленным задачам, особенно сейчас, в начале отопительного сезона. Ведь основные вопросы, которые волнуют наших граждан и поступают от них на «прямые линии», касаются работы именно жилищно-коммунального хозяйства.

Людмила БАЛЫШ.

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