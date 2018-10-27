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Лукашенко поздравил Земана со столетием образования независимого чехословацкого государства

28.10.2018 10:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Чешской Республики Милоша Земана и чешский народ с 100-летием со Дня возникновения независимого чехословацкого государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

«В поздравлении говорится, что Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической, социальной и других сферах и придает большое внимание расширению двусторонних связей», - проинформировали в пресс-службе.

«Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая активизация белорусско-чешского всестороннего сотрудничества отвечает национальным интересам обоих государств и содействует росту благосостояния народов», - сообщили там.

После Первой мировой войны, 28 октября 1918 года, Чешским национальным комитетом в Праге была провозглашена независимость от Австро-Венгрии (Austro-Hungarian Empire), а также объявлено об объединении Чехии и соседней Словакии в Республику Чехословакию. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Чешской Республики Милоша Земана и чешский народ с 100-летием со Дня возникновения независимого...
 
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