Лукашенко поздравил Земана со столетием образования независимого чехословацкого государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Чешской Республики Милоша Земана и чешский народ с 100-летием со Дня возникновения независимого чехословацкого государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

«В поздравлении говорится, что Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической, социальной и других сферах и придает большое внимание расширению двусторонних связей», - проинформировали в пресс-службе.

«Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая активизация белорусско-чешского всестороннего сотрудничества отвечает национальным интересам обоих государств и содействует росту благосостояния народов», - сообщили там.

После Первой мировой войны, 28 октября 1918 года, Чешским национальным комитетом в Праге была провозглашена независимость от Австро-Венгрии (Austro-Hungarian Empire), а также объявлено об объединении Чехии и соседней Словакии в Республику Чехословакию.