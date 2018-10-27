В ДТП под Радошковичами погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами ДТП, произошедшего вечером в субботу под Радошковичами, еще пятеро получили серьезные ранения.

«Авария произошла вечером 27 октября. На 35-ом километре дороги Минск-Молодечно лоб в лоб столкнулись Mazda и Volkswagen. В ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров Mazda. Среди пострадавших два совсем меленьких ребёнка. Для извлечения из Mazda людей пришлось срезать у автомобиля крышу», - сообщает ОНТ .





«Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют причины столкновения», - проинформировал телеканал.