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В ДТП под Радошковичами погибли четыре человека

28.10.2018 10:32 — Разное | Интерфакс  
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Четыре человека стали жертвами ДТП, произошедшего вечером в субботу под Радошковичами, еще пятеро получили серьезные ранения.

«Авария произошла вечером 27 октября. На 35-ом километре дороги Минск-Молодечно лоб в лоб столкнулись Mazda и Volkswagen. В ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров Mazda. Среди пострадавших два совсем меленьких ребёнка. Для извлечения из Mazda людей пришлось срезать у автомобиля крышу», - сообщает ОНТ.

В ДТП под Радошковичами погибли четыре человека

«Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют причины столкновения», - проинформировал телеканал.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре человека стали жертвами ДТП, произошедшего вечером в субботу под Радошковичами, еще пятеро получили серьезные ранения.
 
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