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В минской многоэтажке на Багратиона девочку покусала крыса

28.10.2018 10:25 — Разное | Интерфакс  
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Забравшаяся в лифт одной из минских многоэтажек крыса покусала девочку-подростка, сообщает телеканал ОНТ.

«Инцидент произошёл в доме на улице Багратиона. 12-летняя школьница вошла в лифт и увидела в углу большую крысу, которая, судя по всему, выбралась из мусоропровода. Животное накинулось на девочку и укусило её», - проинформировал телеканал.

«Ребёнок сильно испугался и долго не рассказывал родителям о случившемся. После открытия правды те отвезли дочь в больницу, где ей на протяжении 90 дней будут делать прививки от бешенства», - говорится в сообщении на официальном сайте ОНТ.

«Родители школьницы рассказали, что в подъезде их дома много крыс, живущих и питающихся в мусоропроводе. Это длится уже не первый год, но многочисленные обращения за помощью ситуацию не исправили», - отмечается в сообщении.

 
 
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Забравшаяся в лифт одной из минских многоэтажек крыса покусала девочку-подростка, сообщает телеканал ОНТ. «Инцидент произошёл в доме на улице Багратиона. 12-летняя...
 
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