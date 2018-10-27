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Порошенко поздравил сограждан с 74-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины

28.10.2018 10:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 74-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"В той трагедии Украина имеет свой особый, жертвенный счет бесчисленных человеческих потерь. Война, оккупация и в конце одержанная победа стоили нам, по разным оценкам, от восьми до десяти миллионов невинно загубленных жизней" - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте администрации президента Украины в воскресенье утром.

П.Порошенко отмечает, что в годы Второй мировой войны Украина была сплошной ареной ожесточенных боевых действий.

"До последнего дня войны, украинцы храбро воевали в рядах Красной армии и регулярных войск государств антигитлеровской коалиции, боролись с врагом в подпольных движениях сопротивления многих европейских стран, ценой собственного здоровья в тылу непрерывно обеспечивали потребности фронтов" - отметил П. Порошенко.

"Земной поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков…Именно на ваших примерах, добродетели и выстраданных победах воспитаны современные патриоты - защитники Украины" - подытожил президент Украины

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в стране ежегодно 28 октября. Именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 74-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.
 
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