В Грузии начались выборы президента

В Грузии в воскресенье в 8 часов утра по местному времени открылись избирательные участки, на которых граждане республики сделают свой выбор в пользу одного из 25 кандидатов в президенты. В выборах имеют право принять участие более 3,5 млн граждан, в том числе проживающих и находящихся в других странах.

Это последние президентские выборы, в которых президент Грузии избирается прямым голосованием. По новой конституции, которая вступит в силу после инаугурации избранного президента, очередные президентские выборы в 2024 году состоятся путем голосования назначенными 300 выборщиками из парламента и органов местного самоуправления.

Новая конституция существенно ограничивает полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, не сможет назначать послов и судей. Ограничиваются права президента и в сфере национальной безопасности. Функции главнокомандующего президент сможет осуществлять лишь в условиях войны. Аннулируется Совет национальной безопасности при президенте Грузии. Функции президента Грузии фактически сводятся к представительским.