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В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации
Новости Беларуси. 27 октября примерно в полседьмого вечера спасателям сообщили о тонущих на Селецком водохранилище людях.
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Группа спасения на воде с использованием спасательной доски вытащили людей на берег и передали медработникам. Один из пострадавших находился без сознания, были проведены реанимационные мероприятия, но спасти 45-летнего мужчину не удалось.
Ещё трёх мужчин в возрасте 36, 34 и 32 лет госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация».
Летом 2018 года двое парней прыгали с тарзанки в воду и предложили то же самое девушке, которая не умела плавать.
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Новости Беларуси. 27 октября примерно в полседьмого вечера спасателям сообщили о тонущих на Селецком водохранилище людях. По сведениям Брестского ОУМЧС,...
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