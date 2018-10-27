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В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации

28.10.2018 11:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 октября примерно в полседьмого вечера спасателям сообщили о тонущих на Селецком водохранилище людях.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС заметили в семистах метрах от берега перевернувшуюся алюминиевую казанку. Неподалёку от лодки в воде плавали четыре человека.  

Группа спасения на воде с использованием спасательной доски вытащили людей на берег и передали медработникам. Один из пострадавших находился без сознания, были проведены реанимационные мероприятия, но спасти 45-летнего мужчину не удалось.  

Ещё трёх мужчин в возрасте 36, 34 и 32 лет госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация».  

Летом 2018 года двое парней прыгали с тарзанки в воду и предложили то же самое девушке, которая не умела плавать.  

Молодая женщина согласилась, и ей потребовалась помощь – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. 27 октября примерно в полседьмого вечера спасателям сообщили о тонущих на Селецком водохранилище людях.   По сведениям Брестского ОУМЧС,...
 
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