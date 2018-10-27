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Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе

28.10.2018 10:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.  

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на железнодорожной станции Олехновичи. На путях перед следовавшей из Минска в Солы электричкой оказались мужчина и женщина.  

По словам очевидцев, гражданин погиб на месте, а гражданке отрезало конечности.  

К месту происшествия выезжали медработники.  

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.  

Осенью 2018 года в Брестском районе женщина попала под поезд.  

Она погибла – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.   Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на...
 
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