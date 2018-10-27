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Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе
Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.
Как
По словам очевидцев, гражданин погиб на месте, а гражданке отрезало конечности.
К месту происшествия выезжали медработники.
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Осенью 2018 года в Брестском районе женщина попала под поезд.
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Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд. Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на...
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