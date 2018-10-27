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В ДТП возле Радошковичей погибли четыре человека, трое взрослых и два ребёнка пострадали
Новости Беларуси. 27 октября около половины пятого вечера четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей.
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В аварии погибли четыре человека, пять человек пострадали, двое из них – дети.
По факту ДТП проводится проверка.
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Позже БЕЛТА
Второй пострадавший ребёнок – 10-летний – находится в том же медучреждении. У пациента открытый оскольчатый перелом голени.
На неделе стало известно, что на трассе Минск – Молодечно произошла смертельная авария.
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Новости Беларуси. 27 октября около половины пятого вечера четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД...
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