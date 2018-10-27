Бизнесмен Аркадий Израилевич вляпался в очередной скандал

"Наша Нива" . Таболин подъехал на парковку к офису, а на парковке не было свободных мест. А на парковочном месте для людей с инвалидностью стоял Bentley 7777 AM-7 без соответствующих обозначений или удостоверения. Сам Таболин имеет право ставить автомобиль на такое место, пишет





Ведущий думал попросить владельца припарковаться по правилам. Однако контактов на машине не было, её пришлось «поджать».





Спустя 30 минут Таболину раздался звонок и мужчина лет 50 ему сообщил: «Убери машину, а то нечего будет убирать через 5 минут». Дальше в адрес Таболина полетели мат и оскорбительные фразы.





Оказалось, что машина с номером 7777 AM-7 принадлежит скандально известному бизнесмену Аркадию Израилевичу.





Бентли, стоящий на месте для инвалидов, запечатлели пользователи форума «Онлайнер».



