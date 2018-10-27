Видеофакт: В Гомеле Петр Порошенко спел с земляками украинский гимн

Также президент Украины рассказал, он обратился к Александру Лукашенко для решения вопроса о трансляции украинского телеканала в Беларуси.





-Спасибо большое фантастическому украинскому сообществу Беларуси за невероятно теплый прием, — написал Петр Порошенко. В конце встречи президент спел вместе с земляками украинский гимн.





Напомним, 26 октября Петр Порошенко приехал в Гомель на встречу с Александром Лукашенко в рамках форума регионов Беларуси и Украины.