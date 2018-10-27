В Беларуси не работает 4,7% трудоспособного населения

При этом отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15–74 лет составило 68%.





Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.





Обследование проводится в столице и во всех областях республики по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств страны с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте, уточнили в Белстате.