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В Беларуси не работает 4,7% трудоспособного населения

28.10.2018 10:35 — Разное | Партизан  
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По данным Национального статистического комитета Беларуси уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) в третьем квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы.

При этом отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15–74 лет составило 68%.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Обследование проводится в столице и во всех областях республики по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств страны с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте, уточнили в Белстате.
 
 
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По данным Национального статистического комитета Беларуси уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) в третьем...
 
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