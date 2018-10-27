Во время субботника БРСМ в Куропатах сломали крест

Защитник Куропат Змитер Дашкевич вёл прямую трансляцию из урочища в "Фейсбуке". По его словам, одним из результатов субботника стал сломанный крест — из тех, что образуют в Куропатах народный мемориал, передает

В Куропатах уже несколько дней работают коммунальщики и строители. Вскоре там начнётся возведение мемориала.





Перед этим члены провластных организаций решили провести там уборку. Вот как это было: