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Во время субботника БРСМ в Куропатах сломали крест
27 октября Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь" и Белорусский республиканский союз молодежи организовали субботник в Куропатах под Минском. На уборку на месте сталинских расстрелов вышло около 200 человек.
Защитник Куропат Змитер Дашкевич вёл прямую трансляцию из урочища в "Фейсбуке". По его словам, одним из результатов субботника стал сломанный крест — из тех, что образуют в Куропатах народный мемориал, передает
В Куропатах уже несколько дней работают коммунальщики и строители. Вскоре там начнётся возведение мемориала.
Перед этим члены провластных организаций решили провести там уборку. Вот как это было:
Фото: БелТА
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27 октября Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь" и Белорусский республиканский союз молодежи организовали субботник в Куропатах под Минском. На уборку на...
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