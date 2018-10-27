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Во время субботника БРСМ в Куропатах сломали крест

28.10.2018 10:35 — Разное | Партизан  
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27 октября Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь" и Белорусский республиканский союз молодежи организовали субботник в Куропатах под Минском. На уборку на месте сталинских расстрелов вышло около 200 человек.

Защитник Куропат Змитер Дашкевич вёл прямую трансляцию из урочища в "Фейсбуке". По его словам, одним из результатов субботника стал сломанный крест — из тех, что образуют в Куропатах народный мемориал, передает "Еврорадио".


В Куропатах уже несколько дней работают коммунальщики и строители. Вскоре там начнётся возведение мемориала.

Перед этим члены провластных организаций решили провести там уборку. Вот как это было:


Фото: БелТА

 
 
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27 октября Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь" и Белорусский республиканский союз молодежи организовали субботник в Куропатах под Минском. На уборку на...
 
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