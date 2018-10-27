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«Ганна» закрывает свой филиал в Пскове

28.10.2018 10:33 — Разное | Партизан  
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ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (ТМ «Ганна») решило закрыть свой торговый филиал в Пскове — ООО «Торговый дом «Витебский бройлер — Псков». Российский налоговый реестр уже содержит пометку «находится в стадии ликвидации».

Псковская компания на 100% принадлежала витебской «Ганне». Напомним, что бройлерная птицефабрика, по последним данным, более чем на 98% является государственной. В 2017 году у компании были неплохие финансовые показатели. Выручка и чистая прибыль заметно выросли, а рентабельность без учета господдержки составила 4,5%.

Закрытие псковского филиала происходит на фоне роста крупного российского конкурента — компании «Мираторг». В последние годы ее птица и другая продукция теснят белорусское мясо на рынке восточных соседей.

У «Ганны» пока остается торговая дочерняя компания в Смоленске — «Торговый дом «Витебский бройлер — Смоленск». Она также на 100% является активом витебской птицефабрики.

Фирма в Санкт-Петербурге была закрыта еще в 2014 году. Она лишь на 51% принадлежала «Ганне», а остальным пакетом владела санкт-петербургская компания «Беларусьимпорт». Ее учредителем была Инна Головацкая. В северной столице России с ее именем связан целый ряд действующих и закрытых фирм, в том числе в области общепита.

Несколько лет назад гендиректор «Ганны» Анна Норкус (Шарейко) пережила уголовное дело и отсидку в СИЗО. В итоге на суде многие пункты обвинения были сняты. Ее признали виновной лишь по незначительному объему обвинений. Через некоторое время она вернулась в кресло топ-менеджера «Ганны». После этого компания открыла производство комбикормов, получила в нагрузку убыточный колхоз.

В августе 2018 года Витебская бройлерная птицефабрика взяла крупный кредит на более чем 96,3 млн рублей. Цели — строительство зерноочистительного сушильного комплекса в поселке Сураж, цеха племенного молодняка в деревне Перемонт, площадки родительского стада в деревне Курино и т. д.

У «Ганны» также есть своя сеть общественного питания и магазинов.



 
 
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ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (ТМ «Ганна») решило закрыть свой торговый филиал в Пскове — ООО «Торговый дом «Витебский бройлер — Псков». Российский...
 
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