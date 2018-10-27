В Грузии начались президентские выборы

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Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Одним из первых проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.





На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве. Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.









Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая председатель парламента Нино Бурджанадзе.



