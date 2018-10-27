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Меркель по-русски пошутила про «сибирское» пальто Путина

28.10.2018 10:23 — Разное | Партизан  
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Фрау канцлер обратилась к российскому лидеру после саммита в Стамбуле



На четырехстороннем саммите, который прошел накануне в Стамбуле, Ангела Меркель обратилась по-русски к российскому президенту.

Участники встречи вышли на свежий воздух после переговоров. Увидев, как Владимир Путин на ходу застегивает свою верхнюю одежду, фрау-канцлер Германии в шутку поинтересовалась: «Сибирское пальто?»

На это глава Кремля ответил отрицательно.

Напомним, переговоры, которые прошли в босфорской резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана, были посвящены теме урегулирования сирийского конфликта. Как отметил Путин по окончании саммита нового формата, встреча прошла в деловой атмосфере, а стороны смогли прийти к единому мнению. Судя по тому, что сама Ангела Меркель была одета в легкий жакет, погода к пальто точно не располагала.


 
 
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Фрау канцлер обратилась к российскому лидеру после саммита в Стамбуле
 
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