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Меркель по-русски пошутила про «сибирское» пальто Путина
Фрау канцлер обратилась к российскому лидеру после саммита в Стамбуле
На четырехстороннем саммите, который прошел накануне в Стамбуле, Ангела Меркель обратилась по-русски к российскому президенту.
Участники встречи вышли на свежий воздух после переговоров. Увидев, как Владимир Путин на ходу застегивает свою верхнюю одежду, фрау-канцлер Германии в шутку поинтересовалась: «Сибирское пальто?»
На это глава Кремля ответил отрицательно.
Напомним, переговоры, которые прошли в босфорской резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана, были посвящены теме урегулирования сирийского конфликта. Как отметил Путин по окончании саммита нового формата, встреча прошла в деловой атмосфере, а стороны смогли прийти к единому мнению. Судя по тому, что сама Ангела Меркель была одета в легкий жакет, погода к пальто точно не располагала.
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Фрау канцлер обратилась к российскому лидеру после саммита в Стамбуле
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