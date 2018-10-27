Меркель по-русски пошутила про «сибирское» пальто Путина









На четырехстороннем саммите, который прошел накануне в Стамбуле, Ангела Меркель обратилась по-русски к российскому президенту.





Участники встречи вышли на свежий воздух после переговоров. Увидев, как Владимир Путин на ходу застегивает свою верхнюю одежду, фрау-канцлер Германии в шутку поинтересовалась: «Сибирское пальто?»





На это глава Кремля ответил отрицательно.





Напомним, переговоры, которые прошли в босфорской резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана, были посвящены теме урегулирования сирийского конфликта. Как отметил Путин по окончании саммита нового формата, встреча прошла в деловой атмосфере, а стороны смогли прийти к единому мнению. Судя по тому, что сама Ангела Меркель была одета в легкий жакет, погода к пальто точно не располагала.



