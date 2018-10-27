Передачу «Модный приговор» обвинили в унижении женщин









Автор уточняет, что передача построена как судебное разбирательство: осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо. «Главный свидетель — практически всегда муж женщины. Он устал от того, что стиль жены не радует его грешные глаза», — пишет журналистка.





По ее словам, в программе мужчина всегда прав, а женщина должна измениться. «Иногда у нее самой находятся обвинения в его адрес, например, он за ней не ухаживает, не дарит цветы или у него есть любовница. Но на что бы она ни жаловалась, суд и публика всегда на стороне ее мужа», — отмечает Крунвалль.





Автор колонки пишет, что и в Финляндии есть шоу с преображениями, однако большая разница в роли мужчины. «Он чаще всего в таких играх вообще не присутствует, нам дают понять, что женщина становится красивее для себя самой», — подчеркивает журналистка.





Телепередача «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. В 2015 году программа получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: Образ жизни».



