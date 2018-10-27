Кремль блефует. Чем закончится игра в русскую рулетку

Блефует правительство. Министр экономического развития Максим Орешкин убеждает, что в России «есть существенный экономический рост». Непонятно, почему россияне живут все хуже. Сергей Лавров твердит, что произошло сокращение влияния «исторического Запада» и российскую политику «разделяет большинство государств мира». Непонятно только, почему Россия корчится от западных санкций, если Запад не влияет, а большинство разделяет?





Блефуют кремлёвские эксперты. «Либеральной демократии придется отступить. Процесс распада и создания будущего мирового порядка продлится еще несколько десятилетий. У России есть хорошие возможности активно повлиять на его формирование», – обещают оракулы (политолог Сергей Караганов). Но как влиять, будучи в изоляции и под санкциями?

Наконец, мастер-класс по блефу дает сам президент Владимир Путин: «Мы точно обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет…И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно».





Правда, очевидно, понимая, что привычная песня может потерять убедительность, президент переходит к шантажу блефом: «Мы вообще ничего не боимся. Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть».



