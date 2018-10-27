Напомним, в эфире программы "Большой спорт" на "Беларусь 5" Савилов сказал следующее: "Сколько же наши самые успешные школы "Юность" и "Динамо" подготовили воспитанников? Я говорю даже не про НХЛ и не минское "Динамо". Ладно, динамовской школе еще не так много лет: сколько за последние 15 лет "Юность" подготовила хоккеистов для Суперлиги, КХЛ, НХЛ?.. У меня есть ответ. Ноль. Ноль! Хоккеистов нет вообще… Теперь вопрос к многоуважаемому специалисту (Захарову — pressball.by): где работа школы "Юности" за последние пятнадцать лет — с нулевым эффектом игроков в мировом хоккее?.."





Наивно было думать, что за "Юностью" заржавеет. Не заржавело — ответ не заставил себя ждать, и получился настолько подробным, что его впору препарировать.





Итак, устами Савилова "Юности" инкриминируется нулевая эффективность ее хоккейной школы в последние полтора десятка лет. То есть — с 2003-го. Интересно, что в том же 2003 году школа перестала быть просто школой и получила надстройку в виде взрослой профессиональной команды. Есть ли между двумя этими событиями прямая связь, нет ли — вопрос отдельный. Суть в другом. Ответ "Юности" содержит очень много фамилий, и именно они составляют предмет дискуссии. Их и обсудим.





Эпоха, да не та





Сначала о тех, чье упоминание выглядит неуместным. Андриевский, Скабелка, Занковец, Стась-старший, Макрицкий и прочие, и прочие… Без преувеличения легенды белорусского хоккея, которые приносили ему славу на заре суверенитета. Но в начале нового века все эти заслуженные мастера уже заканчивали свои действительно яркие игровые карьеры. И воспитывались в некогда преуспевающей школе "Юность", когда она была исключительно школой "Юность". Не "пришьешь к делу" и другую группу хоккеистов — Костицына-старшего, Стасенко, Степанова и Волкова. Все эти герои настоящего воспитывались не в "Юности" и даже не в Минске





Заокеанье, да не то





Рассмотрим "святая святых" — Национальную хоккейную лигу. Здесь фамилия всего одна — Михаил Грабовский с его более чем полутысячей матчей. Да, он воспитанник "Юности", но в означенный Савиловым период не вписывается. Задрафтовал его "Торонто" в 2004-м, а еще раньше, в сезоне-2003/04, Грабовский укатил под отеческое крыло Владимира Крикунова, который и провел с ним предНХЛовскую подготовку в "Нефтехимике" и московском "Динамо".





Приводит столичный к и другие имена — "проспектов" НХЛ "родом из "Юности". Список широк, но с савиловским посылом совсем не стыкуется. Там говорилось о количестве подготовленных для сильных лиг, а не для драфта. А это две большие разницы, что подтверждают карьеры большинства упомянутых. По той же причине не выдерживает элементарного фактчекинга категория АХЛовцев и тем более молодежной канадской CHL. Это совсем не "мировой уровень".





КХЛ, но "Динамо"





И наконец, о выходцах из "Юности", которые побывали или до сих пор остаются на уровне Континентальной хоккейной лиги. Приведенный список велик, но подавляющее большинство в нем — игроки минского "Динамо", которое председатель ФХБ изначально вывел за скобки.





Остаются четверо — Стась-средний, Шинкевич, Карнаухов-младший и Воробей. По каждому, за исключением лучшего хоккеиста Беларуси-2017/18, есть оговорки. Стась и Шинкевич, например, много лет играли за "Динамо", а новое место работы в КХЛ нашли через приснопамятные "отказные" заявления. Павел Карнаухов вовсе уже заигран за сборную России.





Как бы то ни было, означенный квартет выбивается из телевизионных тезисов главы ФХБ, и с этим квартетом "Юность" действительно может шагать в суд. Чтобы там доказать, что четыре сильных игрока за 15 лет (двое из которых были бесполезны для сборной в связи с чужим гражданством, а третий вообще отрезанный ломоть) это вовсе не нулевой эффект.





Интересно, если бы Савилов в той передаче сказал не "ноль", а "стремится к нулю", у "Юности" были бы к нему вопросы?



