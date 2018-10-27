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С крупных предприятий будут уволены 700 000 белорусов

28.10.2018 09:50 — Разное | Партизан  
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О прогнозе развития ситуации на белорусском рынке труда глава Минэкономики сообщил еще в минувшее воскресенье. Но понадобилось время, понять, что он сказал.

С крупных предприятий будут уволены 700 000 белорусов
Нужно отдать должное дипломатическому таланту и ораторскому искусству Крутого: почти никто не заметил реальной подоплеки слов министра. 

Дмитрий Крутой откомментировал принятую властями Стратегию развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Министр рассказал, что по оценкам Минэкономики к 2030 году число занятых в сегменте малого и среднего бизнеса вырастет до 2 млн человек. Согласно подсчетам чиновников, сегодня на предприятиях малого и среднего бизнеса работают 1,3 млн человек. Поэтому для малых и средних предприятий слова Крутого как бальзам на душу — все у них будет хорошо. А что будет с занятостью на крупных предприятиях? Ведь получается, что именно они теряют работников. 

Похоже, что для этого сектора экономики настают темные времена. Это легко доказать на цифрах официальной статистики. Численность населения Беларуси в 2018 году откатилась ниже 9,5 млн человек. По сверхоптимистичному сценарию она не упадет к 2030 году. По прочим сценариям белорусов может стать гораздо меньше — примерно 9 млн человек. 

По оценке Белстата, в экономике занято 4,3 млн человек. Уровень занятости падает с лета 2011 года. Причинами являются старение населения и выезд белорусов на заработки за границу. Даже в смелых мечтах правительство только стабилизирует количество занятых в Беларуси.

 
 
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О прогнозе развития ситуации на белорусском рынке труда глава Минэкономики сообщил еще в минувшее воскресенье. Но понадобилось время, понять, что он сказал.
 
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