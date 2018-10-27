Сначала опрос местных жителей! Общественные обсуждения предлагают проводить по новым правилам

Как было раньше?





Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утверждено Постановлением Совета министров № 687 от 01 июня 2011 года (в редакции постановления Совета министров № 109 от 10 февраля 2014 года).





Весной 2017 года депутат Палаты представителей Национального собрания от Объединённой гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая инициировала внесение изменений в Положение. Депутат и её команда организовала 2 круглых стола с участием представителей государственных органов, учреждений, а также с участием общественных активистов.





Новую редакцию Положения дважды выносили на общественное обсуждение на сайте Министерства архитектуры и строительства. Сейчас новая редакция Положения проходит экспертизу в Министерстве юстиции. Когда Минюст пришлёт положительное заключение, Положение направят на утверждение в Совет министров.





«Мы устали от уплотнения и отъёма земли!»





Власть не заинтересована в том, чтобы отдать гражданам такой лакомый кусок, как земля, уверена Анна Канопацкая. Предполагаемые изменения в Положение о проведении общественных обсуждений депутат считает первым шагом к глобальному изменению законодательства о градостроительстве.





Realt.by , в Кодексе о земле команда Анна Канопацкой хочет реализовать принцип, заложенный в основу статьи 44 Конституции: дома и землю у людей можно изымать только для общественных нужд, под которые должен подпадать строго определённый набор конкретных целей: инфраструктура и социальные объекты — никаких бизнес- и торговых центров, никакого жилья. Как пишет, в Кодексе о земле команда Анна Канопацкой хочет реализовать принцип, заложенный в основу статьи 44 Конституции: дома и землю у людей можно изымать только для общественных нужд, под которые должен подпадать строго определённый набор конкретных целей: инфраструктура и социальные объекты — никаких бизнес- и торговых центров, никакого жилья.





— Почему власть считает возможным снести частный дом ради строительства многоэтажки, прикрываясь общественными нуждами? Это не только ломает жизнь человеку, у которого отобрали дом. Это ухудшает экологию города, в том числе — инвестиционный климат, на важность которого так любят ссылаться чиновники.





Если сегодня власть позволяет себе обидеть одного гражданина, а мы не приходим к нему на помощь — завтра мы позволим власти творить ещё большее беззаконие. К сожалению, граждане активизировались в защите своего имущества лишь последние лет 5 — раньше они надеялись, что снос их не затронет.





Сегодня люди не только хотят бороться за свои дома и землю — что важнее всего, они готовы к этому, делится наблюдениями Анна Канопацкая. Она не сомневается: в будущем сдвиги в мировоззрении граждан жительно скажутся на развитии Минска и приведут к улучшению благосостояния жителей города.





— На каждый приём ко мне приходят люди, у которых отобрали землю, лишив возможности быть хозяином на своей земле. Люди не знают, куда уходят их деньги. Порой чиновники словно забывают, что зарплату им платим мы, налогоплательщики, а не добрый дядя из Администрации президента или Совета министров.





Я получала ответы из Мингорисполкома и Миноблисполкома: мол, а что это вы тут собрались менять? Они прямо говорят: нам нужно строить как можно больше, осваивать деньги, а граждане нам мешают. Поэтому я считаю, что у граждан должна остаться законодательная возможность отозвать своего депутата.





«Не разрабатывать ПДП до первичного опроса жителей!»

В 1992 году Беларусь подписала Всеобщую декларацию прав человека, которая гарантирует неприкосновенность жилища. Поэтому любой генплан сегодня — преступление, утверждают активисты: «Людей не спрашивают, готовы ли они покинуть землю, на которой живут: чиновники ставят их перед фактом».





Представители инициативных групп различных районов Минска потребовали внести в законодательство принцип, который может заставить работников «Минскградо» схватиться за сердце: разрабатывать ПДП можно только после того, как местные жители дали согласие на какие-либо преобразования в их районе, особенно если заказчик проекта намерен уплотнить квартал и/или снести частный сектор.





Активисты настаивают: в первую очередь необходимо запретить разрабатывать ПДП до проведения первичного опроса жителей района об их потребностях.





— Граждане готовы сотрудничать с властью, у них есть конструктивные предложения — граждане хотят, чтобы чиновники их услышали!





Кроме того, люди полагают, что новый ПДП должен учитывать атмосферу и философию квартала, его дизайн-код и проведённое ранее благоустройство.





— Примите город, какой он есть! Здесь живут люди, которые любят свой город, свой район и свой дом!





Некоторым активистам в администрациях районов ответили, что на месте их домов построят жильё для очередников. Нельзя решать проблемы одних людей за счёт других, возражают активисты.





Более подробно о предлагаемых изменениях