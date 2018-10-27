2019 год может стать последним, когда белорусы узнают, кому перепадут бюджетные миллиарды

Руководство Минфина Беларуси считает, что знания о суммах, которыми распоряжаются конкретные госструктуры и организации, являются избыточными для обычных белорусов.





В Минфине упирают на то, что госструктуры не являются конечными получателями бюджетных средств, а только промежуточным звеном между казной и исполнителями госконтрактов. Если так и произойдет, то для белорусов в лучшем случае останутся доступны только общие сведения по функциональной классификации расходов. Например, по проекту бюджета на 2019 год на нужды обороны и вооруженных сил уйдет 1 226 млн BYN. По сравнению с утвержденным бюджетом на 2018 год рост расходов составит 11%.





Органы внутренних дел в 2019 году смогут крутить суммой до 854,3 млн BYN, что на 8% выше, чем в 2018 году, органы прокуратуры — 77,7 млн BYN (+27,7%), пограничное ведомство — 212,7 млн BYN (+7,7%), органы уголовно-исполнительной системы — 202,2 млн BYN (+6,6%), органы госбезопасности — 189,9 млн BYN (+16,2%), таможенные органы — 131 млн BYN (+6,2%).





Органы внутренних дел и почти вся уголовно-исполнительная система (тюремщики) входят в состав Министерства внутренних дел. Поэтому самыми крупными распорядителями денег среди силовиков являются МВД и Минобороны — свыше 1 млрд BYN каждое ведомство. Общие расходы на оборону, суды, правоохранителей и спецслужбы достигнут в 2019 году 3 538 млн BYN. Доля расходов на силовиков по функциональной классификации расходов бюджета составит 16,2%.





Кроме функциональной классификации расходов есть ведомственная. В ней отражаются деньги, которыми распоряжаются госорганы и другие организации. В частности, Генеральная прокуратура в 2019 году может рассчитывать на 77,8 млн BYN, Госкомитет судебных экспертиз — на 123,4 млн BYN, Государственный таможенный комитет — 132,8 млн BYN, Комитет госбезопасности — 177,3 млн BYN. На будущий год для Следственного комитета в бюджете запланировано 136,4 млн BYN, МВД — 804,3 млн BYN, Департамента исполнения наказаний МВД — 202,5 млн BYN, Минобороны — 1 349 млн BYN, Госпогранкомитета — 241,3 млн BYN, Оперативно-аналитического центра — 13,3 млн BYN, Департамента охраны МВД — 11,4 млн BYN, внутренних войск МВД — 136,5 млн BYN, Службы безопасности президента — 35,7 млн BYN.