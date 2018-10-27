Россия испытала мобильную систему поражения иностранных спутников связи

"Комплекс "Тирада-2С" уже проходил испытания, государственная комиссия давала свои рекомендации", – заявил источник агентства. В ноябре 2017 года заместитель начальника 46-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Олег Ачасов упоминал о разработке комплекса на заседании в Совете Федерации. Он рассказывал, что разработка установки включена в программу государственных вооружений до 2027 года. Разработка комплекса началась в 2001 году, отмечал источник "Интерфакса".





В августе Министерство обороны подписало на форуме "Армия 2018" контракт на поставку комплексов постановки помех "Тирада-2.3", напоминает агентство "Интерфакс". Исполнитель контракта – Владимирский завод "Электроприбор", поставки должны начаться в этом году. То же это устройство или нет – агентство не уточняет.





В начале 2000-х годов Россия возобновила активную работу над созданием комплексов, способных нарушать работу западных спутников связи. В программу вооружений до 2027 включена разработка ударного противоспутникового комплекса "Рудольф". В 2004 году Россия запустила спутник Космос-2499, который, по данным CNN, носит неофициальное название "Камикадзе" и может сбивать другие спутники, меняя их орбиту.





В ноябре 2018 года в ФСБ назвали "угрозой национальной безопасности" проект покрытия земного шара высокоскоростным спутниковым интернетом.